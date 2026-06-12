Cómo se mueve el dólar en las casas de cambio: así se cotiza la divisa este viernes, 12 de junio

El dólar es una moneda clave para la economía, dado que es la moneda de reserva dominante a nivel global porque concentra cerca del 60 % de las reservas internacionales de los bancos centrales. Funciona como el estándar para el comercio de materias primas (como el petróleo) y articula la mayor parte de las transacciones financieras y de deuda en el mundo.
Las personas compran dólares principalmente para proteger su patrimonio frente a la devaluación de su moneda local y la inflación. Al ser la economía más fuerte del mundo y la moneda de reserva global, el dólar actúa como un refugio seguro para mantener el poder adquisitivo.
Para ello existen las casas de cambio, que son establecimientos autorizados para comprar y vender monedas extranjeras. Su función principal es facilitar el intercambio de dinero de diferentes países para que las personas y empresas puedan viajar, hacer compras internacionales, realizar remesas o llevar a cabo operaciones comerciales.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy
Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 12 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,538.75 y de venta de $3,674.60.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,600
|3,680
|80
|Cambios Kapital
|3,550
|3,670
|120
|Cambios Vancouver
|3,550
|3,670
|120
|Latin Cambios
|3,670
|3,730
|60
|Miss Money Cambios
|3,580
|3,670
|90
|Money Cambios WC
|3,550
|3,650
|100
|Punto Dollar
|3,550
|3,700
|150
|Smart Exchange
|3,550
|3,680
|130
Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,575
|3,681
|106
|Cali
|3,540
|3,710
|170
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,580
|3,645
|65
|Medellín
|3,508
|3,645
|137
|Pereira
|3,580
|3,690
|110
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|viernes 12 de junio de 2026
|3538.75
|3513.54
|jueves 11 de junio de 2026
|3538.75
|3674.6
|3567.11
|miércoles 10 de junio de 2026
|3597.5
|3708
|3581.46
|martes 9 de junio de 2026
|3603.33
|3718.8
|3588.09
|lunes 8 de junio de 2026
|3613.96
|3720.8
|3588.09
|domingo 7 de junio de 2026
|3613.96
|3719.8
|3588.09
|sábado 6 de junio de 2026
|3615.83
|3721.2
|3588.09
|viernes 5 de junio de 2026
|3612.5
|3721.6
|3565.32
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,600
|3,680
|80
|Cambios Kapital
|3,550
|3,670
|120
|Cambios Vancouver
|3,550
|3,670
|120
|Latin Cambios
|3,670
|3,730
|60
|Miss Money Cambios
|3,580
|3,670
|90
|Money Cambios WC
|3,550
|3,650
|100
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.