Cómo se mueve el dólar en las casas de cambio: así se cotiza la divisa este viernes, 12 de junio

El dólar es una moneda clave para la economía, dado que es la moneda de reserva dominante a nivel global porque concentra cerca del 60 % de las reservas internacionales de los bancos centrales. Funciona como el estándar para el comercio de materias primas (como el petróleo) y articula la mayor parte de las transacciones financieras y de deuda en el mundo.

Las personas compran dólares principalmente para proteger su patrimonio frente a la devaluación de su moneda local y la inflación. Al ser la economía más fuerte del mundo y la moneda de reserva global, el dólar actúa como un refugio seguro para mantener el poder adquisitivo.

¿Subió o bajó? Conozca el precio del dólar y cómo impacta el bolsillo de los colombianos. Foto: Adobe Stock

Para ello existen las casas de cambio, que son establecimientos autorizados para comprar y vender monedas extranjeras. Su función principal es facilitar el intercambio de dinero de diferentes países para que las personas y empresas puedan viajar, hacer compras internacionales, realizar remesas o llevar a cabo operaciones comerciales.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 12 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,538.75 y de venta de $3,674.60.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,600 3,680 80 Cambios Kapital 3,550 3,670 120 Cambios Vancouver 3,550 3,670 120 Latin Cambios 3,670 3,730 60 Miss Money Cambios 3,580 3,670 90 Money Cambios WC 3,550 3,650 100 Punto Dollar 3,550 3,700 150 Smart Exchange 3,550 3,680 130

Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

El comportamiento del dólar sigue marcando el ritmo de las inversiones, importaciones y viajes al exterior. Foto: getty images

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,575 3,681 106 Cali 3,540 3,710 170 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,580 3,645 65 Medellín 3,508 3,645 137 Pereira 3,580 3,690 110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

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Fecha Compra Venta TRM viernes 12 de junio de 2026 3538.75 3513.54 jueves 11 de junio de 2026 3538.75 3674.6 3567.11 miércoles 10 de junio de 2026 3597.5 3708 3581.46 martes 9 de junio de 2026 3603.33 3718.8 3588.09 lunes 8 de junio de 2026 3613.96 3720.8 3588.09 domingo 7 de junio de 2026 3613.96 3719.8 3588.09 sábado 6 de junio de 2026 3615.83 3721.2 3588.09 viernes 5 de junio de 2026 3612.5 3721.6 3565.32

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,600 3,680 80 Cambios Kapital 3,550 3,670 120 Cambios Vancouver 3,550 3,670 120 Latin Cambios 3,670 3,730 60 Miss Money Cambios 3,580 3,670 90 Money Cambios WC 3,550 3,650 100

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

La cotización del dólar genera expectativa entre inversionistas, empresarios y quienes planean comprar en moneda extranjera. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.