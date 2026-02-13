Política

Iván Cepeda reacciona a la suspensión del salario mínimo, llama a las calles y advierte: “Se equivocan en materia grave”

El Consejo de Estado tomó la medida provisional este viernes y le dio un plazo de ocho días calendario al gobierno. Las consecuencias políticas comienzan a sentirse.

Cristina Castro

13 de febrero de 2026, 9:30 a. m.
El Consejo de Estado tomó esta decisión este viernes 13 de febrero.
El Consejo de Estado tomó esta decisión este viernes 13 de febrero. Foto: Europa Press via Getty Images

El ministro del Interior, Armando Benedetti, tuvo una reacción inmediata a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el salario mínimo. En una entrevista en Blu Radio, al enterarse al aire de la decisión, aseguró que el alto tribunal le había dado “gasolina” a las campañas políticas.

No se equivocaba en esa interpretación. Minutos después, el candidato del Pacto Histórico se estaba ya pronunciando contra la decisión del alto tribunal que suspendió esa decisión del gobierno, una de las más polémicas en términos económicos de su mandato y que ha sido antesala de la campaña presidencial que se vive en este 2026.

“Rechazo la arbitraria y regresiva medida de suspender el salario vital. Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del Gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia”.

Luego, agregó: “Esta medida, lo único que demuestra es la resistencia a que los sectores que viven en condiciones de desigualdad y los pobres tengan derechos en Colombia. Esta clase de decisiones propician la reproducción de la desigualdad social. Se equivocan en materia grave: el país cambió. Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”.

Cepeda dejó claro que el salario mínimo será la razón con la cual invitarán a los colombianos a manifestarse en las calles. La decisión sale unos días después de que el Consejo Nacional Electoral le impidiera al candidato del Pacto Histórico presentarsea la consulta del 8 de marzo, como era su deseo.

Que quede claro para nuestros adversarios y contradictores. No somos un partido pequeño,no somos un grupúsculo de garaje, somos la principal fuerza política del país. Así que no nos vengan a chantajear. Obtuvimos cerca de tres millones de votos en la consulta del 26 de octubre, pero no nos permitieron medirnos en una consulta interpartidista. Así que no nos vengan a decir que esos tres millones de votos son los de la izquierda. Nuestros votos son millones que obtendremos en las urnas el 8 de marzo para el Senado y la Cámara y el 31 de mayo, cuando sea elegido presidente en primera vuelta”, dijo el candidato a propósito de esta decisión.

¿Qué viene en la discusión del salario mínimo?

El auto del Consejo de Estado ordena al gobierno emitir un nuevo decreto. Según el alto tribunal, el plazo será de ocho días calendario “contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, realicen, expidan y publiquen un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026 y el consecuente valor total del mismo para esta vigencia, que regirá hasta tanto se dicte sentencia en el proceso”.

0004-2026 Acumulado - Decreta Suspension Provisional Decreto 1469 de 2025 by info-semana

La providencia deja claro que este nuevo decreto no puede ser tomado de manera arbitraria sino que deberá tener en cuenta el análisis de unos indicadores económicos, tales como la meta de inflación fijada por la junta directiva del Banco de la República para el año 2026, la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que Coordina el Ministerio del Trabajo, el incremento del producto interno bruto del año 2025, la inflación real del año 2025 según el índice de precios al consumidor, la especial protección del trabajo, la necesidad de mantener una remuneración mínima, vital y móvil, la función social de la empresa y los objetivos constitucionales de la dirección de la economía a cargo del Estado.

Consejo de Estado suspende el aumento de Petro al salario mínimo: ¿qué pasa con los sueldos que ya se pagaron y con esta quincena?

