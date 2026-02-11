Política

Iván Cepeda se pronuncia tras polémica en la izquierda por consulta en marzo: “Que quede claro para nuestros adversarios”

El senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico habló desde Quibdó, Chocó.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 3:53 p. m.
Iván Cepeda quiere continuar el legado de Gustavo Petro.
Iván Cepeda quiere continuar el legado de Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

A pesar de la polémica al interior del progresismo, el próximo 8 de marzo se llevará a cabo la consulta del Frente por la Vida en la que participarán los precandidatos presidenciales Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Héctor Elías Pineda y Edison Lucio Torres.

En dicha consulta no podrá participar el precandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, luego de que así lo decidió el CNE en días pasados.

“Prefiero otros cuatro años de Petro que un gobierno de Iván Cepeda”: Paulino Riascos habló con SEMANA de un episodio de “discriminación” por parte del candidato

Transcurridos pocos días de esa decisión del organismo electoral, Cepeda se pronunció desde Quibdó. El precandidato aseguró que irá a primera vuelta de las elecciones como candidato único del Pacto Histórico, el próximo 31 de mayo.

Que quede claro para nuestros adversarios y contradictores. No somos un partido pequeño, no somos un grupúsculo de garaje, somos la principal fuerza política del país. Así que no nos vengan a chantajear. Obtuvimos cerca de tres millones de votos en la consulta del 26 de octubre, pero no nos permitieron medirnos en una consulta interpartidista. Así que no nos vengan a decir que esos tres millones de votos son los de la izquierda. Nuestros votos son millones que obtendremos en las urnas el 8 de marzo para el Senado y la Cámara y el 31 de mayo, cuando sea elegido presidente en primera vuelta”, dijo el precandidato izquierdista.

Política

Gustavo Petro canceló su participación en evento internacional de Alemania para atender la crisis climática

Política

Gustavo Petro reveló el día y la hora del momento en el que dejará de ser “comandante supremo de la Fuerza Pública”

Política

Registraduría responde a polémica sobre posibles firmas “no avaladas” de Abelardo de la Espriella

Política

La exesposa de Gustavo Petro reveló que Verónica Alcocer le hizo “muchísimo daño” y narró cómo la primera dama humilló a los hijos del presidente

Mejor Colombia

Lupa de la Unión Europea sobre las elecciones del 8 de marzo en Colombia: así avanza la misión en el país

Política

Gustavo Petro firmó el decreto ordenando el retiro del general al que acusó de intentar sabotear su reunión con Donald Trump

Política

Roy Barreras le envió un mensaje a la Corte Constitucional sobre la emergencia económica

Política

“Prefiero otros cuatro años de Petro que un gobierno de Iván Cepeda”: Paulino Riascos habló con SEMANA de un episodio de “discriminación” por parte del candidato

Política

Federico Hoyos quiere volver al Congreso: “El enemigo común es Iván Cepeda”

Confidenciales

Roy Barreras habla de su relación con Iván Cepeda tras decisión del CNE: “No me ha contestado”

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial.
Iván Cepeda ha insistido en que ganará las elecciones presidenciales en primera vuelta. Foto: GETTY IMAGES

A su vez, Cepeda arremetió contra el CNE, luego de que este organismo electoral le impidiera participar en la consulta del Frente por la Vida.

Roy Barreras habla de su relación con Iván Cepeda tras decisión del CNE: “No me ha contestado”

“Que no nos chantajeen con las trampas del Consejo Nacional Electoral, al cual le he prometido, debo decirlo, que será un organismo que haré todo lo necesario para que desaparezca en una reforma política”, agregó Cepeda desde el departamento de Chocó.

Desde la Registraduría han advertido que los votantes de cualquiera de las tres consultas del próximo 8 de marzo deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral. De lo contrario, si marcan más de un precandidato, el voto será anulado.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.

Gustavo Petro canceló su participación en evento internacional de Alemania para atender la crisis climática

IVÄN CEPEDA

Iván Cepeda se pronuncia tras polémica en la izquierda por consulta en marzo: “Que quede claro para nuestros adversarios”

Gustavo Petro e integrantes de la Fuerza Pública

Gustavo Petro reveló el día y la hora del momento en el que dejará de ser “comandante supremo de la Fuerza Pública”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Registraduría responde a polémica sobre posibles firmas “no avaladas” de Abelardo de la Espriella

Mary Luz Herrán, Gustavo Petro y Verónica Alcocer.

La exesposa de Gustavo Petro reveló que Verónica Alcocer le hizo “muchísimo daño” y narró cómo la primera dama humilló a los hijos del presidente

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya comenzó su despliegue en Colombia para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Lupa de la Unión Europea sobre las elecciones del 8 de marzo en Colombia: así avanza la misión en el país

El presidente Gustavo Petro dio su último discurso como mandatario en la OEA.

Gustavo Petro firmó el decreto ordenando el retiro del general al que acusó de intentar sabotear su reunión con Donald Trump

Roy Barreras, anuncia su precandidatura presidencial desde Monserrate.

Roy Barreras le envió un mensaje a la Corte Constitucional sobre la emergencia económica

Jennifer Pedraza y Daniel Rojas.

“Gente estafada en sus narices y usted sigue sin dar respuestas”: el fuerte reclamo de Jennifer Pedraza al ministro de Educación

Gustavo Petro X

X tomó una sorpresiva decisión sobre un mensaje que publicó Gustavo Petro en su cuenta personal: “Advertencia”

Noticias Destacadas