Iván Cepeda se pronuncia tras polémica en la izquierda por consulta en marzo: “Que quede claro para nuestros adversarios”

A pesar de la polémica al interior del progresismo, el próximo 8 de marzo se llevará a cabo la consulta del Frente por la Vida en la que participarán los precandidatos presidenciales Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Héctor Elías Pineda y Edison Lucio Torres.

En dicha consulta no podrá participar el precandidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, luego de que así lo decidió el CNE en días pasados.

Transcurridos pocos días de esa decisión del organismo electoral, Cepeda se pronunció desde Quibdó. El precandidato aseguró que irá a primera vuelta de las elecciones como candidato único del Pacto Histórico, el próximo 31 de mayo.

“Que quede claro para nuestros adversarios y contradictores. No somos un partido pequeño, no somos un grupúsculo de garaje, somos la principal fuerza política del país. Así que no nos vengan a chantajear. Obtuvimos cerca de tres millones de votos en la consulta del 26 de octubre, pero no nos permitieron medirnos en una consulta interpartidista. Así que no nos vengan a decir que esos tres millones de votos son los de la izquierda. Nuestros votos son millones que obtendremos en las urnas el 8 de marzo para el Senado y la Cámara y el 31 de mayo, cuando sea elegido presidente en primera vuelta”, dijo el precandidato izquierdista.

Iván Cepeda ha insistido en que ganará las elecciones presidenciales en primera vuelta. Foto: GETTY IMAGES

A su vez, Cepeda arremetió contra el CNE, luego de que este organismo electoral le impidiera participar en la consulta del Frente por la Vida.

“Que no nos chantajeen con las trampas del Consejo Nacional Electoral, al cual le he prometido, debo decirlo, que será un organismo que haré todo lo necesario para que desaparezca en una reforma política”, agregó Cepeda desde el departamento de Chocó.

Desde la Registraduría han advertido que los votantes de cualquiera de las tres consultas del próximo 8 de marzo deberán marcar una sola opción en toda la tarjeta electoral. De lo contrario, si marcan más de un precandidato, el voto será anulado.