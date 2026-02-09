Confidenciales

Roy Barreras habla de su relación con Iván Cepeda tras decisión del CNE: “No me ha contestado”

El precandidato presidencial indicó que desde el pasado miércoles, 4 de febrero, no tiene comunicación con Cepeda.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 12:31 p. m.
Roy Barreras e Iván Cepeda.
Roy Barreras e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

Roy Barreras, precandidato presidencial, habló de la relación que tiene con Iván Cepeda, en medio de los fuertes cuestionamientos que se le han hecho desde el Pacto Histórico en las últimas horas.

Él contó que, antes de definirse la situación de Cepeda en el Consejo Nacional Electoral, que lo terminó excluyendo de la consulta de la izquierda, hicieron un acuerdo para garantizar el triunfo del progresismo.

Ese pacto se comunicaría en el escenario de que el CNE terminara afectando al candidato del Pacto Histórico, tal como ocurrió; sin embargo, Cepeda no le contestó a Barreras.

“Habilitan a Daniel Quintero y no a Iván Cepeda”: Califican al CNE de “sicario político” y señalan a Roy Barreras

“A los cinco minutos de haber recibido la noticia de que el abogado de Abelardo de la Espriella, fungiendo de conjuez, inhabilitado e impedido, había tomado la decisión de sacar a Iván Cepeda, le llamé, porque habíamos acordado que si tal asunto ocurría, juntos íbamos a anunciarle al país un acuerdo que garantice el triunfo del progresismo”, agregó el precandidato presidencial.

Confidenciales

Fuerte choque entre María Fernanda Cabal y Adriana Lucía: “Yo no tengo camaradas, no soy corrupta”

Confidenciales

“Laura Sarabia, desde el día en que llegó, me puso el ojo”: así sacaron a la ex primera dama Ana Milena Muñoz de la embajada en Egipto

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón se desploma en Polymarket y queda con apenas 1 % de probabilidad de ganar la Presidencia

Confidenciales

Senador Bernie Moreno habló sobre su encuentro con Roy Barreras en Washington: “No sabía quién era antes de la reunión”

Confidenciales

El mensaje del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al presidente Gustavo Petro: “Esta también es su tierra”

Confidenciales

‘Cómo ser periodista en 5 pasos’, el libro que enseña lo fundamental para desempeñarse en esta profesión

Confidenciales

¿Roy Barreras fue a pedir pista a Washington? Esto contestó el senador Bernie Moreno

Política

¿Gustavo Petro puede ser candidato vicepresidencial? Mauricio Gaona despeja dudas

Política

Roy Barreras se adelanta a su triunfo en la consulta de marzo e insiste en que Gustavo Petro podría ser su fórmula vicepresidencial: “Él puede”

Política

Vicky Dávila arremete contra Roy Barreras por comentario machista que hizo sobre ella y Trump: “Usted es un asco”

No hubo respuesta: “Iván no pudo contestarme esa llamada, le puse un mensaje de audio; hasta hoy no me ha contestado”.

Más de Confidenciales

De izquierda a derecha: Roy Barreras e Iván Cepeda.

Roy Barreras habla de su relación con Iván Cepeda tras decisión del CNE: “No me ha contestado”

María Fernanda Cabal y Adriana Lucía.

Fuerte choque entre María Fernanda Cabal y Adriana Lucía: “Yo no tengo camaradas, no soy corrupta”

.

“Laura Sarabia, desde el día en que llegó, me puso el ojo”: así sacaron a la ex primera dama Ana Milena Muñoz de la embajada en Egipto

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Carlos Pinzón se desploma en Polymarket y queda con apenas 1 % de probabilidad de ganar la Presidencia

El congresista republicano Bernie Moreno se refirió a su encuentro con Roy Barreras en Estados Unidos.

Senador Bernie Moreno habló sobre su encuentro con Roy Barreras en Washington: “No sabía quién era antes de la reunión”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

El mensaje del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al presidente Gustavo Petro: “Esta también es su tierra”

Martha Nubia Camacho Bustos lanzó su libro 'Cómo ser periodista en 5 pasos'.

‘Cómo ser periodista en 5 pasos’, el libro que enseña lo fundamental para desempeñarse en esta profesión

.

¿Roy Barreras fue a pedir pista a Washington? Esto contestó el senador Bernie Moreno

Superintendente de Vigilancia, Yennifer Parra, junto al exministro de Defensa, Iván Velásquez.

Gobierno Petro nombraría a Yenniffer Parra como embajadora de Colombia en Turquía

Revistas académicas de las Fuerzas Militares.

Fuerzas Militares entran al radar científico mundial con la indexación de sus revistas académicas

Noticias Destacadas