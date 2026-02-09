Roy Barreras habla de su relación con Iván Cepeda tras decisión del CNE: “No me ha contestado”

Roy Barreras, precandidato presidencial, habló de la relación que tiene con Iván Cepeda, en medio de los fuertes cuestionamientos que se le han hecho desde el Pacto Histórico en las últimas horas.

Él contó que, antes de definirse la situación de Cepeda en el Consejo Nacional Electoral, que lo terminó excluyendo de la consulta de la izquierda, hicieron un acuerdo para garantizar el triunfo del progresismo.

Ese pacto se comunicaría en el escenario de que el CNE terminara afectando al candidato del Pacto Histórico, tal como ocurrió; sin embargo, Cepeda no le contestó a Barreras.

“A los cinco minutos de haber recibido la noticia de que el abogado de Abelardo de la Espriella, fungiendo de conjuez, inhabilitado e impedido, había tomado la decisión de sacar a Iván Cepeda, le llamé, porque habíamos acordado que si tal asunto ocurría, juntos íbamos a anunciarle al país un acuerdo que garantice el triunfo del progresismo”, agregó el precandidato presidencial.

No hubo respuesta: “Iván no pudo contestarme esa llamada, le puse un mensaje de audio; hasta hoy no me ha contestado”.