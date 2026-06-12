Armando Benedetti ya no piensa en el Gobierno Petro y se va con toda contra la Fifa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sabe que el Gobierno de Gustavo Petro está en la recta final y que solo resta que el país decida, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quién será el próximo presidente de Colombia.

Benedetti, con amplia experiencia política, se ha ido distanciando del Ejecutivo al considerar que lo que no se logró en los más de tres años de gobierno difícilmente se alcanzará en los dos meses restantes.

Por esa razón, el funcionario está metido de lleno en el Mundial de Fútbol y cambió de ring para pelear, en esta ocasión, con el presidente de la Fifa, Gianni Infantino.

A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera política arremetió con dureza contra el dirigente deportivo.

“Infantino, acabaste con el fútbol. Qué Mundial tan chimbo, sin sabor, sin alegría, sin pasión, sin fervor y todo porque tú lo organizaste siendo sapo. Acabaste con el fútbol”, dijo.

Agregó: “El Mundial más aburrido, eso de ampliar las selecciones, las desventajas entre una y otra, las inauguraciones, las represalias contra el árbitro y lo más preciado: los fanáticos. ¡Este Mundial es una porquería! Y tú, callado”.

Mientras Benedetti pelea en X, Iván Cepeda sugirió que Colombia podría apostarle a ser sede de un mundial de fútbol, propuesta que es poco viable, porque hoy el país no tendría la capacidad de gestionar este encuentro futbolístico por múltiples razones.