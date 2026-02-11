“Prefiero otros cuatro años de Petro que un gobierno de Iván Cepeda”: Paulino Riascos habló con SEMANA de un episodio de “discriminación” por parte del candidato

SEMANA: Vuelve al Senado no en alianza con el Pacto Histórico, ¿se arrepiente?

Paulino Riascos (P. R.): No me arrepiento. Tengo la gracia de Dios, y es que Él no me manda a donde no quiere que yo esté. Fui quien se paró con la mesa servida y le advirtió al país lo que se venía. Por lo tanto, tal y como está Colombia, le agradezco a Dios haberme permitido retirarme a tiempo de ese proceso. Con mis manos y mi conciencia limpias, estoy listo para seguir representando a mi país de la mejor manera desde el Congreso. La gente, en las calles, me recuerda como la persona que tuvo las bolitas bien puestas y que se le paró al Gobierno y le dijo: ‘No más’.

SEMANA: Recorre el país, ¿cómo ve la candidatura de Iván Cepeda? ¿Ve la euforia de las personas sobre él, el favoritismo, tal como lo reflejan las encuestas?

P. R.: Con todo respeto le digo: no creo en las encuestas. Creo en el colombiano que hoy sufre las consecuencias de un Gobierno que fue muy flexible, que se olvidó del campesinado, de los negros y de los indígenas, y nos entregó el país a un desorden de seguridad. No creo que ese país sea inferior a los que hoy están conformes con este Gobierno para decir que Iván Cepeda sea el presidente. No creo en esas encuestas.

Paulino Riascos senador Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Es decir, ¿no cree que Iván Cepeda esté en el primer lugar, como dicen las encuestas?

P. R.: Jamás. La Colombia que vivimos hoy es otra. No creo que esa sea la realidad del país, porque la Colombia mayoritaria vive hoy las consecuencias de un gobierno flexible con los grupos al margen de la ley, que se han tomado el país.

SEMANA: ¿Cómo ve las listas al Congreso del Pacto Histórico de cara al 2026?

P. R.: Si tuviera la oportunidad de hablarle a Gustavo Petro, le diría, mirándolo a los ojos, que no tengo absolutamente nada contra él como persona. Pero hizo dos cosas en este Gobierno: confió en esa izquierda que sola no lo eligió; se tragaron todo lo que pudieron y lo que no se comieron lo dañaron. Luego le apostó a algunos sectores políticos que prometieron acompañarlo y ahí se terminó de desbandar este gobierno. Petro quiso gobernar de dos formas diferentes: la que traía, la izquierda que se creyó dueña de todo, y compartir la administración con posibles aliados. Ninguna de las dos le funcionó.

Me preguntan por los resultados. ¿Cómo le irá a Petro hoy? Quiere seguir influyendo en el país, pero sabe que su mejor opción no es Iván Cepeda. No soy muy dado al proyecto político de Roy Barreras, pero el presidente sabe que le va mejor con Roy que con Cepeda.

SEMANA: ¿Roy Barreras es el candidato de Gustavo Petro?

P. R.: Para Gustavo Petro será una decisión muy dura, porque podría contradecirse un poco en su lucha política de toda la vida. Le queda muy duro, pero en el fondo, como político, sabe que le va mejor con Roy. (Risas).

Luego de la exclusión de Iván Cepeda de la consulta, Roy Barreras ratificó su participación en la misma. Foto: Fotomontaje El País

SEMANA: Usted fue aliado político de Roy Barreras, ¿por qué no lo apoya a la Presidencia?

P. R.: Alguna vez le preguntaron al senador Roy por Paulino. Nunca tuve diferencias con él. En una oportunidad, me pidió que la colectividad estudiara la posibilidad de una escisión: dos curules, la de él y la de su esposa o exesposa —no sé si ya formalizaron el divorcio—, y el partido lo hizo.

Cuando tuve las diferencias en el Pacto Histórico, esperé que un hombre tan influyente como Roy Barreras ayudara a mediar y me hiciera respetar como partido y como persona, y no vi eso en Roy. Se fue para la embajada en el Reino Unido, muy tranquilo, y no vi ese respaldo. Lo mejor fue hacer un camino diferente.

Le tengo, igual, un gran respeto. No desconozco que es un gran jugador político y que hay que tener cuidado con él.

SEMANA: ¿Qué sabe de la vicepresidenta Francia Márquez? Está desaparecida.

P. R.: Ella se olvidó de su pueblo, de sus raíces, cuando llegó al poder. Tengo que decirlo: en algunos momentos, cuando fui al Gobierno a pedir respaldo de participación como partido, no como Paulino o como senador, me dijeron que hablara con Francia Márquez, la encargada del Pacífico. Aquí, a quien le falló al pueblo fue ella. Desapareció, dio papaya; desapareció, la desaparecieron, ella tuvo mucho que ver.

No toco el nombre de ella, no me la quiero encontrar en algún lugar y discutir, porque no soy de los negros que comen negro. Ella debe evaluar. Según los medios, aquí al único “nadie” al que le cambió la vida fue a su marido.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, saluda a su llegada a la sesión plenaria de la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre de 2025 Foto: AFP

SEMANA: Usted respalda a Juan Carlos Pinzón a la Presidencia, pero no despega en las encuestas, ¿qué ocurre?

P. R.: Es el candidato oficial del Partido ADA; lo estamos coavalando. Quiero que a Colombia la gobierne una mujer. No conozco a Vicky Dávila; la busqué varias veces, me comuniqué, pero no la conozco en persona. Quise acercarme a ella, pero no fue posible. Quería hacerle una sugerencia y buscar que su discurso llegara a un sector social al que aún no llega: los más populares. Luego revisé todas las candidaturas y concluí que el mejor, por su experiencia, es Juan Carlos Pinzón.

SEMANA: Si se cumple el pronóstico de las encuestas y Abelardo de la Espriella se enfrenta con Iván Cepeda en segunda vuelta, ¿a quién respalda?

P. R.: A Abelardo de la Espriella. Es un hombre al que me puedo acercar y pedirle que mantenga la línea que el país busca hoy: recuperar a Colombia y hacerla respetar. Lo digo con todo respeto: prefiero mil veces a Gustavo Petro que a Iván Cepeda. Jamás me acercaría a un proyecto político como el de Iván Cepeda; él fue una de las personas sectarias y discriminadoras en ese proyecto político. A mí me discriminaron, me maltrataron y no me dieron el valor político, ni siquiera siendo jefe de partido y habiendo ayudado a elegirlos. Prefiero otros cuatro años de Gustavo Petro que un gobierno de Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo así que Iván Cepeda lo discriminó?

P. R.: Él hace parte de ese grupo de sectarios de la izquierda que conmigo fueron indolentes.

SEMANA: ¿Cepeda qué le hizo?

P. R.: Él hacía parte de ese grupo. Nombrarlos es hacerles propaganda: el grupo de congresistas del Pacto Histórico que se creían jefes de los demás, que no permitieron la participación política de otros y que lo que hacían era aplastarnos, porque creían que eran los únicos que podían representar.

Hicimos un acuerdo con Cepeda para la mesa de paz del Congreso. Hasta en la mesa de paz fue egoísta. Él la dirigió. Fue la senadora Aida Quilcué; luego iba yo, en enfoque diferencial, en representación de los negros de Colombia, e hicieron trampa. Nunca me dejaron participar en algunos temas de paz. Hasta con la paz fueron egoístas. ¿Qué les va a interesar la paz, si lo que quieren es desestabilizar el país? Cepeda me cerró los espacios y la participación.

SEMANA: ¿Le reclamó?

P. R.: Una vez, y no volví a la mesa porque vi que no tenían intención. Hicieron trampa con tal de que yo no participara, cuando habíamos hecho un acuerdo con enfoque diferencial.