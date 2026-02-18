Polémica porque Petro y Nueva EPS publicaron la historia clínica de Kevin Arley Acosta, cuya privacidad está protegida por la Constitución

En medio de las múltiples críticas que han recibido el presidente, Gustavo Petro, y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la manera de responder a la tragedia del niño Kevin Arley Acosta, el jefe de Estado llegó al punto de dar a conocer detalles de la historia clínica del niño para defenderse, violando la protección por Constitución de la misma.

Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, murió el 13 de febrero pasado en Palestina (Huila), luego de caer de su bicicleta. Su condición se agravó por cuenta de que el menor sufría de hemofilia, una enfermedad que impide que la sangre coagule de forma natural y que, ante una caída como la que sufrió el niño Kevin, es muy peligrosa porque la persona no cura y sigue sangrando internamente y de manera grave. Esta enfermedad suele ser tratada con un medicamento especial que, generalmente, otorga el Estado, dados sus costos. La medicina que contrarresta la hemofilia, para el caso de Kevin, oscila los $ 30 millones.

El escándalo se ha suscitado porque el presidente, Gustavo Petro, dijo que nadie nace aprendido y que había que prevenir, dejando entrever que la madre habría puesto al menor a montar bicicleta sin saber los riesgos y como si esa hubiera sido la razón de su muerte. De igual manera, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, instó a que la madre tuviera precaución. Las declaraciones han suscitado todo tipo de reacciones de condena por su aparente indolencia y con tal de justificar que el sistema de salud colombiano, según su parecer, está bien.

“El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarles un trauma violento y un tema hemorrágico grave”, afirmó el ministro de Salud, ya acostumbrado a declaraciones despectivas. Recientemente dijo que “los ricos también lloran”, ante el llanto del personal del hospital San Rafael, en Itagüí, desesperado por el colapso del sistema de salud y las situaciones tan precarias que viven hasta para comer.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro manifestó que “el esfuerzo está en prevenir” y que, en primer lugar, esa responsabilidad está en la familia. “Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir; si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención”.

La madre del menor les respondió a ambos, en medio del dolor por la muerte de su hijo, y les pidió “no lavarse las manos”. Yudy Catherine Pico, madre de Kevin Arley Acosta Pico, dijo que, aparte de su hijo, tiene primos y otros familiares con hemofilia y todos llevan una vida normal. El real problema, dijo, recayó en que a su hijo le negaron el medicamento que le controlaba la hemofilia.

Según dijo la mujer, Petro habló “sin saber”, pues ella tiene bastante experiencia en tratar la enfermedad, dado que la han padecido por años en su familia. De acuerdo con su relato, la razón de la muerte de su hijo no recayó en que montara bicicleta, sino en la negligencia del Estado porque no le brindó el medicamento que necesitaba.

De acuerdo con su relato, ella no podía “tener amarrado” al niño y no permitirle jugar. Además, insistió, trató siete años a su hijo y sabía cómo proceder. Aparte de ello, dijo, con los años se documentó respecto a la enfermedad y encontró que “hay ciclistas que han corrido el Tour de Francia con hemofilia”.

En medio de la solidaridad que la mujer desató en Colombia, al tiempo que múltiples sectores condenaban el proceder del jefe de Estado y de su ministro de Salud, entrada la noche del 17 de febrero de 2026 la Nueva EPS emitió un comunicado de dos páginas en el que dio detalles médicos de cómo se procedió en la situación. Y contó múltiples detalles de cómo fue atendido.

Y, posteriormente, el presidente Gustavo Petro, en horas de la noche, defendiéndose de las críticas en su contra, terminó contando más detalles de la historia clínica del menor.

En Colombia, la historia clínica está protegida por Constitución. La Corte Constitucional establece que la historia clínica está sujeta a reserva legal. Esto significa que su contenido pertenece a la esfera privada del paciente y, en principio, únicamente puede ser conocido por él y por el equipo médico que lo atiende.

Además de la Constitución, existen leyes específicas que regulan dicha protección. Está también la Ley 23 de 1981, que define la historia clínica como un documento privado sometido a reserva. Y la Ley 1581 de 2012, que determina la protección de datos personales, clasificando la información de salud como datos sensibles. De igual manera, la Ley 2015 de 2020, que regula la historia clínica electrónica, determinando que el intercambio de datos entre entidades respete la privacidad y el habeas data.