NACIÓN

Familiar de Kevin le respondió al presidente Petro por revelar la historia clínica del niño

Las historias clínicas son reservadas por ley y más si se trata de un menor de edad, tal como es el caso de Kevin Acosta.

Redacción Nación
18 de febrero de 2026, 8:40 a. m.
Gustavo Petro y Kevin Arley.
Gustavo Petro y Kevin Arley. Foto: Semana

Fuertes críticas ha recibido el presidente Gustavo Petro, luego de que en las últimas horas revelara la historia clínica de Kevin Acosta, niño que padecía de hemofilia y murió mientras esperaba un medicamento que le debía suministrar la Nueva EPS.

En medio del drama que vive la familia de Kevin, la Nueva EPS publicó la historia clínica del niño, algo que ante la ley está prohibido, tal como lo expuso a través de X el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información. El Código Penal Colombiano en su artículo 269F consagra la violación de datos personales que señala lo siguiente: “El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, dijo puntualmente Barbosa en X, luego de que el presidente Petro apareciera en un evento publico leyendo la historia clínica del niño.

El menor falleció el viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá.
El menor Kevin falleció el viernes 13 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Misericordia, en Bogotá. Foto: Nueva EPS / API

En medio de la polémica alrededor de lo anterior, Sergio Torres, primo de Kevin, calificó de “lamentable e inhumano” el hecho de que se haya filtrado la historia clínica del menor.

Nueva EPS se pronuncia por el caso de Kevin Acosta y entrega el informe técnico integral de la ruta de atención brindada al menor

