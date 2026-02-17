Política

Petro revela detalles de la muerte de Kevin Acosta: “Aquellos que están diciendo que el Gobierno es culpable de un asesinato, es mentira”

El jefe de Estado se pronunció nuevamente sobre el fallecimiento del menor de edad, luego de la polémica que generaron sus declaraciones en el consejo de ministros.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 8:46 p. m.
Gustavo Petro y menor de edad.
Gustavo Petro y menor de edad. Foto: Presidencia / Adobe Stock

El presidente Gustavo Petro leyó frente a una multitud un fragmento del expediente de Kevin Acosta, el menor de edad que falleció por aparente negligencia de la Nueva EPS (controlada por el Gobierno nacional), para rechazar las responsabilidades que se le atribuyen al Ejecutivo.

El jefe de Estado contó que el niño sufrió un accidente y fue remitido al hospital de Palestina, en Huila. Por la gravedad de los hechos, fue trasladado a un centro médico de mayor nivel, en Pitalito, donde se sugirió una intervención quirúrgica y la madre se habría negado al procedimiento.

Nueva EPS se pronuncia por el caso de Kevin Acosta y entrega el informe técnico integral de la ruta de atención brindada al menor

“Le toman una tomografía que muestra fracturas y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención; tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”, detalló el mandatario.

Él manifestó que se tiene un documento con la firma de la madre del menor de edad del 8 de febrero, donde expresó el supuesto rechazo al procedimiento y pidió priorizar el tratamiento clínico. De Pitalito fue trasladado a Bogotá, donde perdió la vida.

Política

Gustavo Petro cayó en otra ‘fake news’ y, tras las críticas que recibió, eliminó el mensaje de X; esta es la historia

Política

Paloma Valencia refuta alocución de Gustavo Petro: “Va a terminar destruyendo el empleo y las oportunidades de los colombianos”

Política

Cambio Radical responde a alocución de Gustavo Petro: “El único logro del Gobierno ha sido hundir al país en un limbo jurídico”

Política

Piden intervención de los entes de control, del Agustín Codazzi y de la Superintendencia de Notariado y Registro para evitar abusos en el predial

Política

Insisten en retirar a Gustavo Petro de la Presidencia tras violación de topes electorales

Política

Gustavo Petro aceptó la renuncia del director del Hospital Militar, general Carlos Rincón: ¿se saltó el mecanismo de elección?

Política

Elecciones 2026: así puede consultar desde WhatsApp el lugar de votación y verificar si es jurado

Política

Gustavo Petro criticó los anteriores decretos del salario mínimo: “Se ha estafado a los trabajadores”

Política

Julio César Triana lanza duras críticas contra Petro y su Gobierno por declaraciones sobre Kevin Acosta: “Ya raya en lo inhumano”

Política

Gustavo Petro publicó polémico video y congresista del Partido Conservador lo desmintió: “Claramente no soy yo”

Comunidad médica en Colombia se pronuncia tras la muerte de Kevin Acosta, el paciente hemofílico de 7 años que no recibió a tiempo sus medicamentos, “el gobierno lo abandonó”
Fallecimiento de Kevin Acosta. Foto: Noticias Caracol / X @pacientesco

Con todo esto, Petro justificó: “No mentimos anoche. No estamos tapando algo con otra cosa. No hacemos lo que hacen aquí con los miles de niños que han muerto por falta de agua potable. Aún hay que investigar más; si se establece una responsabilidad, es ajena a la familia, sobre todo en el traslado de Santander hacia Huila, y entonces la pausa que no recibe la última dosis que tenía que recibir”.

El presidente dijo que reveló el contenido de la historia clínica del menor de edad para contraponer las versiones que han circulado en la opinión pública. “Lo digo aquí, simplemente, para que aquellos que están diciendo que el Gobierno nacional es culpable de un asesinato, es mentira”.

Revelan que tres familiares de Kevin Acosta también tienen hemofilia y están sin medicamento; uno está hospitalizado

En las redes sociales no le perdonan al presidente y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sus expresiones sobre la muerte del menor de siete años y la supuesta responsabilidad de su acudiente. Jaramillo atribuyó el hecho a una caída, y no a la falta del medicamento que lo protegía de la hemofilia.

Más de Política

Gustavo Petro X

Gustavo Petro cayó en otra ‘fake news’ y, tras las críticas que recibió, eliminó el mensaje de X; esta es la historia

Paloma Valencia y Gustavo Petro.

Paloma Valencia refuta alocución de Gustavo Petro: “Va a terminar destruyendo el empleo y las oportunidades de los colombianos”

Julio César Triana Quintero Gustavo Petro Carlos Fernando Motoa

Cambio Radical responde a alocución de Gustavo Petro: “El único logro del Gobierno ha sido hundir al país en un limbo jurídico”

Aleida Noguera, candidata a la Cámara por Santander

Piden intervención de los entes de control, del Agustín Codazzi y de la Superintendencia de Notariado y Registro para evitar abusos en el predial

Presidente Gustavo Petro.

Insisten en retirar a Gustavo Petro de la Presidencia tras violación de topes electorales

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.

Gustavo Petro aceptó la renuncia del director del Hospital Militar, general Carlos Rincón: ¿se saltó el mecanismo de elección?

Imagen de referencia de la Registraduría y nueva aplicación digital.

Elecciones 2026: así puede consultar desde WhatsApp el lugar de votación y verificar si es jurado

David Gómez es la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Partido Conservador.

David Valencia: “Las bandas criminales nos están montando pequeños Bronx en cada localidad de Bogotá”

El presidente Gustavo Petro en alocución sobre el salario mínimo vital.

Gustavo Petro criticó los anteriores decretos del salario mínimo: “Se ha estafado a los trabajadores”

Noticias Destacadas