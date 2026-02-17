Revelan que tres familiares de Kevin Acosta también tienen hemofilia y están sin medicamento; uno está hospitalizado

El trágico caso de Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia A severa y que falleció en Bogotá, tras una caída de bicicleta que desencadenó hemorragias incontrolables, sigue generando un gran debate en el país.

Varios sectores han denunciado que su fallecimiento se debe a la falta de acceso a un medicamento que debía obtener cada mes.

Comunidad médica en Colombia se pronuncia tras la muerte de Kevin Acosta, el paciente hemofílico de 7 años que no recibió a tiempo sus medicamentos: “El Gobierno lo abandonó”. Foto: Noticias Caracol / X @pacientesco

¿Cómo sucedió la muerte de Kevin?

De acuerdo con su madre, Catherine Pico, su hijo no lo recibía desde diciembre.

El fatal desenlace se dio cuando Kevin sufrió una caída mientras montaba bicicleta. Kevin fue trasladado a una entidad de salud en el Huila, la cual presuntamente no contaba con los medicamentos necesarios para contrarrestar las hemorragias severas causadas por su hemofilia.

Por ello, fue trasladado a Bogotá, pero su condición médica empeoró en el trayecto y, aunque llegó al hospital en la capital, allí falleció.

Catherine Pico aseguró frente a diversos medios de comunicación que la razón de la muerte de su hijo no se debe a que montara bicicleta, sino que recae en la negligencia del Estado, el cual no le brindó el medicamento que necesitaba, ni desde diciembre ni en el centro médico al que lo llevó inicialmente.

Kevin no es el único

En medio del debate que se ha generado debido al pronunciamiento del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro, SEMANA conoció que al interior de la familia de Kevin Acosta hay más familiares que padecen la enfermedad y que corren el mismo riesgo de Kevin si no reciben sus medicamentos.

El doctor Sergio Robledo Riaga, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos y Otras Deficiencias Sanguíneas, es también hijo y hermano de pacientes hemofílicos. Foto: Facebook Sergio Robledo Riaga

En entrevista con SEMANA, el doctor Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos y Otras Deficiencias Sanguíneas, confirmó que “en la familia de Kevin hay tres familiares que son hemofílicos y que también están sin medicamento”.

Robledo aseguró que “son tres primos de Kevin”, que hay “dos adultos y un niño”, y que tienen el mismo riesgo del menor si no reciben pronto el medicamento. El experto consultado también le contó a SEMANA que uno de ellos “está hospitalizado por no tener el medicamento”.

El riesgo que corren otros pacientes en Colombia

En medio de la conversación, el presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, quien también es hijo y hermano de pacientes con esta enfermedad, señaló:

“Lo que queremos es que no pasen más casos como el de Kevin. La promoción es que tengan el medicamento para que no se hospitalicen, para que puedan vivir normalmente, para que sean productivos social y económicamente”.

Lo peor es que, según el galeno, puede haber “otros 50 casos como Kevin” Acosta en Colombia.

Una nueva droga podría ayudar a estos pacientes y de paso revolucionar el tratamiento de la hemofilia. Foto: Google

“Hoy tengo más o menos 50 pacientes; hay potencialidad de otros 50 casos como Kevin, sean adultos o niños, porque no han recibido su medicamento desde diciembre. En enero y febrero de 2026 no han recibido el medicamento”, le dijo a SEMANA.

Esto, pese a que desde 2015, según dijo, la hemofilia es una enfermedad que está controlada en Colombia con la cuenta de alto costo y a que en noviembre de 2025 se hizo un trabajo con el Ministerio de Salud para sacar lineamientos para el manejo de la hemofilia.

“El problema ahorita es que no hay medicamento”, sentenció Robledo Riaga.

El panorama de la hemofilia en Colombia

Según la Liga Colombiana de Hemofílicos y Otras Deficiencias Sanguíneas, se estima que en Colombia hay 4.500 pacientes hemofílicos, de los cuales 1.500 reciben profilaxis al ser hemofílicos severos.

Robledo Riaga, su director, sostiene que Colombia es “uno de los países en América y en el mundo que más profilaxis tiene; casi el 100 % de los pacientes tienen profilaxis“.