Aumenta la preocupación por falta de medicamentos en Colombia: salen a la luz nuevos casos

El caso de Kevin Acosta ha permanecido en las mentes de los colombianos, por lo que se puso sobre el ojo del huracán la situación que atraviesa hoy en día el país respecto a la dotación y distribución de medicamentos, saliendo así a la luz la situación que atraviesan millones de residentes en la nación que están a la espera de sus respectivos tratamientos desde hace meses.

Ese es el caso de Rodolfo Valderrama, un hombre cuyo caso se ha vuelto viral en redes sociales. Puesto que el oriundo de Tunja, Boyacá ha compartido que lleva más de tres meses sin recibir sus medicamentos, los cuales son de vital importancia, porque recientemente tuvo que someterse a un trasplante de riñón.

Valderrama se dio a conocer en medio de las protestas que se realizaron esta semana en la Plaza de Bolívar de Tunja; en medio del tumulto, su historia resaltó gracias al impacto que generó su discurso, en el cual dijo: “Hace tres meses no me entregan medicamentos… los pacientes enfermos ya estamos que nos alocamos porque no tenemos medicamentos”.

Seguidamente, el tunjano se refirió a una práctica que ha tenido que acoger con el fin de mantenerse medianamente estable mientras su EPS logra poner a disposición el medicamento que tanto necesita, esto es, reducir las dosis del mismo para acortar el tiempo de espera y de esa forma no quedarse sin su tratamiento, situación que, según él mismo, ha tenido que ocultar a su trasplantólogo.

El video por el que se dio a conocer se grabó a las afueras de un hospital, cuando el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez visitó la capital del departamento de Boyacá para entregar ambulancias nuevas. En dicho momento, con cámaras y representantes de la prensa, Valderrama aprovechó para denunciar su realidad y la que hoy en día viven millones de colombianos.

El nacido en Tunja expresó que está afiliado a la EPS Famisanar, la cual está intervenida por el Estado, al igual que la Nueva EPS, la cual está presuntamente implicada en el fallecimiento del menor de edad Kevin Acosta.

En la actualidad se esperan investigaciones correspondientes al caso de Kevin Acosta, en donde la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Salud ya anunciaron que iniciaron los respectivos procesos para llegar a la conclusión final.