NACION

Aumenta la preocupación por falta de medicamentos en Colombia: salen a la luz nuevos casos

Este es el nuevo caso que se conoció en Boyacá.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 9:02 p. m.
Continúa la crisis de medicamentos en Colombia.
Continúa la crisis de medicamentos en Colombia. Foto: Getty Images

El caso de Kevin Acosta ha permanecido en las mentes de los colombianos, por lo que se puso sobre el ojo del huracán la situación que atraviesa hoy en día el país respecto a la dotación y distribución de medicamentos, saliendo así a la luz la situación que atraviesan millones de residentes en la nación que están a la espera de sus respectivos tratamientos desde hace meses.

Ese es el caso de Rodolfo Valderrama, un hombre cuyo caso se ha vuelto viral en redes sociales. Puesto que el oriundo de Tunja, Boyacá ha compartido que lleva más de tres meses sin recibir sus medicamentos, los cuales son de vital importancia, porque recientemente tuvo que someterse a un trasplante de riñón.

Valderrama se dio a conocer en medio de las protestas que se realizaron esta semana en la Plaza de Bolívar de Tunja; en medio del tumulto, su historia resaltó gracias al impacto que generó su discurso, en el cual dijo: “Hace tres meses no me entregan medicamentos… los pacientes enfermos ya estamos que nos alocamos porque no tenemos medicamentos”.

Seguidamente, el tunjano se refirió a una práctica que ha tenido que acoger con el fin de mantenerse medianamente estable mientras su EPS logra poner a disposición el medicamento que tanto necesita, esto es, reducir las dosis del mismo para acortar el tiempo de espera y de esa forma no quedarse sin su tratamiento, situación que, según él mismo, ha tenido que ocultar a su trasplantólogo.

Cali

Barrios de Cali con historia: datos curiosos y leyendas que debe conocer

Nación

Sale a la luz historia de militar colombiano que falleció en Ucrania: habló su familia

Cali

El barrio de Cali que es un museo abierto: los tesoros que guarda Siloé y que casi nadie conoce

Nación

Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte colombiano y destacó desde cuándo se podrá solicitar: “Ya están las máquinas”

Cali

Persecución en Palmira terminó con 626 kilos de droga incautados y un capturado

Nación

Golpes, grafitis y vallas destruidas: así fue el ataque de encapuchados a la sede de campaña del Centro Democrático en Neiva

Vehículos

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

Confidenciales

Fernando Ruiz a Petro: “Da asco el uso que ha hecho el presidente para escudar su profunda torpeza y absoluta falta de humanidad”

Nación

Aparece nuevo caso de menor de edad con hemofilia en Colombia: la familia pide ayuda

Nación

Superintendencia Nacional de Salud toma importante decisión en el caso de Kevin Acosta

El video por el que se dio a conocer se grabó a las afueras de un hospital, cuando el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez visitó la capital del departamento de Boyacá para entregar ambulancias nuevas. En dicho momento, con cámaras y representantes de la prensa, Valderrama aprovechó para denunciar su realidad y la que hoy en día viven millones de colombianos.

El nacido en Tunja expresó que está afiliado a la EPS Famisanar, la cual está intervenida por el Estado, al igual que la Nueva EPS, la cual está presuntamente implicada en el fallecimiento del menor de edad Kevin Acosta.

En la actualidad se esperan investigaciones correspondientes al caso de Kevin Acosta, en donde la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Salud ya anunciaron que iniciaron los respectivos procesos para llegar a la conclusión final.

Más de Nación

x

Barrios de Cali con historia: datos curiosos y leyendas que debe conocer

Según la Embajada de Colombia en Londres, 51 colombianos que han participado en la guerra de Ucrania contra Rusia han muerto en combate.

Sale a la luz historia de militar colombiano que falleció en Ucrania: habló su familia

x

El barrio de Cali que es un museo abierto: los tesoros que guarda Siloé y que casi nadie conoce

Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte de Colombia.

Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte colombiano y destacó desde cuándo se podrá solicitar: “Ya están las máquinas”

Cocaína incautada en Palmira

Persecución en Palmira terminó con 626 kilos de droga incautados y un capturado

Encapuchados atacaron casa Uribista en Neiva, durante la movilización en defensa del salario mínimo vital, una persona resultó herida.

Golpes, grafitis y vallas destruidas: así fue el ataque de encapuchados a la sede de campaña del Centro Democrático en Neiva

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

x

La Mano Negra: leyenda que todavía aterra a los caminantes de la colina de San Antonio en Cali

Noticias Destacadas