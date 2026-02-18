Nación

La Fiscalía abrió investigación tras la muerte del niño Kevin Acosta en supuesto caso de negligencia médica

El ente acusador espera el dictamen de Medicina Legal para conocer en detalle las causas de la muerte del menor.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 4:39 p. m.
Revelan que tres familiares de Kevin Acosta también padecen de hemofilia, uno se encuentra hospitalizado.
La muerte del pequeño Kevin Acosta se convirtió en el elemento central de una discusión que provocó indignación nacional. El niño murió y su familia advierte que estuvo esperando los medicamentos para tratar la hemofilia que padecía.

Por el contrario, el Gobierno Nacional, en cabeza del propio presidente Gustavo Petro, advirtió que la “falta de educación” de la familia en el cuidado de esta enfermedad llevó a la muerte del menor.

La Nueva EPS, donde estaba afiliado el menor, emitió un comunicado con los detalles del caso de Kevin, un detalle que se convirtió en denuncia por la violación de datos sometidos a reserva. Mientras tanto, la Fiscalía confirmó que la investigación por la muerte del niño se abrió y se adelanta desde Bogotá.

Fuentes del ente acusador revelaron a SEMANA que la investigación se soportará no solo en la historia clínica de Kevin Acosta, sino en el dictamen de Medicina Legal, que sería fundamental para conocer con certeza las causas de la muerte del niño, si efectivamente derivó de una negligencia médica o, como lo dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, un descuido de la familia.

Gustavo Petro, Kevin Arley Acosta y Nueva EPS.
Es entendible que los niños que sufren de hemofilia, pues, tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y, por supuesto, un tema hemorrágico grave”, dijo el ministro Jaramillo.

Las declaraciones del ministro, que luego fueron acompañadas por las de Petro, se convirtieron en el combustible de un motor de indignación que tuvo una respuesta directa de la mamá del niño. Yudy Catherine Pico no dio espacio a dudas: su hijo murió esperando los medicamentos que hace dos meses no recibían.

“Hay ciclistas que han corrido el Tour de Francia con hemofilia, no se laven las manos”: madre de Kevin Arley Acosta responde a Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

La nueva EPS emitió un extenso comunicado para explicar, cronológicamente, lo que ocurrió en este caso; incluso, de acuerdo con algunos expertos en derecho penal, se extralimitaron entregando la historia clínica del niño al presidente de la república, cuando se supone que es un documento reservado para la familia.

Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información… el Código Penal colombiano, puesto que, su artículo 269F consagra la violación de datos personales”, dijo el exfiscal Francisco Barbosa tras leer el comunicado de la Nueva EPS.

Comunidad médica en Colombia se pronuncia tras la muerte de Kevin Acosta, el paciente hemofílico de 7 años que no recibió a tiempo sus medicamentos, “el gobierno lo abandonó”
La investigación de la Fiscalía será determinante para establecer responsabilidades, tanto de la EPS, como del propio sistema de salud o, como manifestó el presidente Gustavo Petro, la familia tendrá que asumir parte de la responsabilidad en la muerte de Kevin Acosta que, en cualquier caso, se convirtió en el símbolo de la negligencia del Estado con los enfermos.

