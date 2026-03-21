Los mensajes que probarían presuntos favorecimientos en Ecopetrol

El testimonio de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, ante la Fiscalía develaría una red de tráfico de influencias en Ecopetrol para favorecer, presuntamente, a algunas firmas en particular.

Pese a que fue imputado por la Fiscalía, Petro volvió a defender al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa: “Testigos estafadores”

SEMANA conoció que habría mensajes enviados por el presidente de la petrolera, Ricardo Roa, y su pareja, Julián Caicedo, a Rojas. En ambos casos, los investigadores tratan de establecer la autenticidad de los mensajes y determinar si tanto Roa como Caicedo buscaron beneficiar a empresas colombianas y extranjeras interesadas en contratos y prórrogas en la filial de la estatal petrolera. En sus denuncias, Rojas ha señalado que Caicedo ejerce el “poder” en la principal empresa del país.