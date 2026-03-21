CONFIDENCIALES

Los mensajes que probarían presuntos favorecimientos en Ecopetrol

Los investigadores tratan de establecer si Ricardo Roa y su pareja Julián como Caicedo buscaron beneficiar a empresas colombianas y extranjeras.

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Redacción Confidenciales
21 de marzo de 2026, 2:17 a. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Colprensa

El testimonio de Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, ante la Fiscalía develaría una red de tráfico de influencias en Ecopetrol para favorecer, presuntamente, a algunas firmas en particular.

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SEMANA conoció que habría mensajes enviados por el presidente de la petrolera, Ricardo Roa, y su pareja, Julián Caicedo, a Rojas. En ambos casos, los investigadores tratan de establecer la autenticidad de los mensajes y determinar si tanto Roa como Caicedo buscaron beneficiar a empresas colombianas y extranjeras interesadas en contratos y prórrogas en la filial de la estatal petrolera. En sus denuncias, Rojas ha señalado que Caicedo ejerce el “poder” en la principal empresa del país.