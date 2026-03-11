La hora cero para Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol: la Fiscalía le imputará cargos

La cita de Ricardo Roa con la justicia quedó, en un primer capítulo, para este miércoles 11 de marzo. La Fiscalía lo citó a una diligencia de imputación de cargos por el delito de tráfico de influencias en un proceso relacionado con la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

El ente acusador recopiló algunos elementos de prueba que surgieron luego de una denuncia radicada en contra del actual presidente de Ecopetrol, aparentemente por favorecer a un contratista que le habría vendido un lujoso apartamento muy por debajo del precio comercial.

La Fiscalía aseguró que tiene todos los elementos de prueba para hacer la imputación de cargos contra Ricardo Roa por el delito de tráfico de influencias, justamente porque quien le habría vendido el apartamento resultó ser un contratista de la estatal petrolera.

“En contra del señor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por los topes de campaña del Pacto Histórico, al superarse los topes legales previstos para este tipo de eventos electorales, y el segundo cargo por un tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado de un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento”, señaló la Fiscalía.

El pasado martes, el propio Ricardo Roa aseguró que asistirá a las diligencias que se convoquen por cuenta de la Fiscalía en el curso de las investigaciones que corren en su contra. El presidente de Ecopetrol advirtió que no conoce los cargos y que, para hacerlo, resulta necesario asistir a la diligencia de imputación.

“No los conozco”: Ricardo Roa aseguró que asistirá a la imputación de cargos en su contra

Pero la compra del apartamento y un presunto tráfico de influencias no serían el único enredo que tiene con la justicia Ricardo Roa. La misma Fiscalía aseguró que en su contra hay otro proceso relacionado con la campaña Petro Presidente, cuando Roa se desempeñaba como gerente en 2022.

SEMANA conoció que la imputación en este caso está relacionada con los gastos en la campaña presidencial de Gustavo Petro; se soporta en unos informes que fueron presentados por el partido Colombia Humana al Consejo Nacional Electoral (CNE). En esos informes, se advierte que se superaron los montos establecidos para una campaña presidencial.

La Fiscalía adelantó inspecciones, declaraciones y obtuvo facturas que no aparecían en los informes entregados por la Colombia Humana al CNE, y que claramente advertían que los montos para la primera y segunda vuelta sobrepasaron lo permitido por la misma ley.

En los dos procesos, el ente acusador advirtió que no solicitará medidas de aseguramiento en contra del presidente de Ecopetrol, y a pesar de que el mismo Ricardo Roa solicitó un aplazamiento de esa imputación, la Fiscalía señaló que la audiencia se mantiene para este 11 y 12 de marzo.