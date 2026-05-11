Confirman que menor de edad, que fue secuestrado durante 26 días por el ELN en El Catatumbo, fue dejado en libertad

Este lunes, 11 de mayo, la organización Madres del Catatumbo por la Paz informó que un menor de edad que había sido secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue dejado en libertad.

Se trata de Yormay Sebastián, un adolescente de 16 años que fue plagiado el 7 de abril en la vía al casco urbano de Tibú, Norte de Santander.

Desde entonces, esa organización lideró una campaña para que la víctima pudiera regresar al seno de su hogar.

“Es inaceptable que continúen los actos de violencia contra las y los menores de edad en el Catatumbo. Su vida, libertad e integridad personal deben respetarse en cualquier contexto. Este hecho constituye una grave vulneración de sus derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, garantizando su vida, integridad y dignidad”, dijo en ese momento Madres del Catatumbo.

A la izquierda, la soledad reflejada en las calles de Filo Gringo, un pueblo que las Farc quieren, pero no han podido quitarle el poder al ELN. A la derecha, los elenos colgaron banderas en algunas zonas del Catatumbo. Foto: SEMANA

Pues bien, tras revelar que el menor regresó a su casa, la organización reveló algunos detalles.

Por ejemplo, que esto sucedió el sábado 2 de mayo, luego de permanecer durante 26 días retenido.

El Gobierno Petro suspendió las negociaciones de paz con el ELN en enero de 2025 por la violencia que desataron sus hombres en el Catatumbo. Foto: AFP

“Durante estos días de incertidumbre, dolor y angustia para su familia y seres queridos, múltiples voces y esfuerzos humanitarios se unieron en un llamado por la protección de la vida, la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos. Hoy recibimos esta noticia como un acto profundamente humanitario que permite aliviar el sufrimiento de quienes esperaron incansablemente su regreso”, señaló la organización.

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Y agradecieron el apoyo de monseñor Héctor Fabio Henao, la Mesa Humanitaria del Catatumbo, Vivamos Humanos, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), UNICEF, Mujeres Abrazemos Catatumbo y a MAP-OEA, por su acompañamiento “permanente, solidario y comprometido en la Asamblea Permanente por la liberación de Yormay Sebastián”.

Esa zona del país vive una cruda crisis humanitaria por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las extintas FARC.

Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, y Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, y Farby Edison Parra Parra, alias Richard, cabecillas del frente 33 de las disidencias de las FARC. Foto: Tomado de la audiencia judicial.

En una audiencia virtual en la que se les imputaron delitos a los cabecillas de esa estructura armada ilegal, la Fiscalía detalló uno a uno los crímenes cometidos en 2025, entre los que se cuentan 37 asesinatos, 34 casos de desplazamiento forzado y 31 reclutamientos forzados de niños, quienes fueron armados con fusiles AK-47 y pistolas, y entrenados para matar a quienes consideran sus enemigos del ELN.