Autoridades verifican contundencia de un nuevo bombardeo contra el ELN en el Catatumbo

Fuentes militares confirmaron que durante el fin de semana se lanzó un nuevo bombardeo en contra del ELN en zona de frontera con Venezuela, por la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Alias Pablito, miembro del ELN, fue el cerebro del atentado contra la Escuela de Policía General Santander. En el hecho criminal se usó un comando suicida. Foto: suministradas a semana api

Aunque la información es limitada de parte de las autoridades militares, se ha indicado que la acción coordinada con la Fuerza Aérea habría dejado varios guerrilleros muertos.

Indicaron varias fuentes militares que en la zona hay soldados haciendo un barrido para determinar la contundencia de la acción lanzada contra los guerrilleros que delinquen en dicha región del país.

Autoridades militares verifican muertos del ELN en bombardeo en Catatumbo. Foto: Guillermo Torres / Semana

Es de anotar que la acción de las Fuerzas Militares se lanzó pocos días después de que la guerrilla publicara un video en el que anunciaba un juicio revolucionario contra dos policías y dos agentes del CTI que se encuentran secuestrados.

Este hecho generó un repudio generalizado contra la guerrilla del ELN que, como se recordará, ha recibido varios beneficios jurídicos y en estrategia militar al ser incluida dentro del proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro.

Incluso tras las recientes acciones criminales del ELN, en redes sociales le han revivido al entonces candidato Gustavo Petro las declaraciones que dio a SEMANA en las que dijo que en tres meses acabaría con la mencionada guerrilla y que, de no ser así, renunciaba al cargo.

La guerrilla del ELN, en medio de la paz total, ha cometido varias acciones criminales como atentados, secuestros, extorsiones, homicidios, reclutamiento de personas, entre otros hechos criminales.

El ELN, grupo beneficiado de la paz total, se ha fortalecido en el Gobierno Petro. Foto: Guillermo Torres / Semana

Dentro de las acciones violentas, el ELN habría definido que estas estuvieran en cabeza de alias Pablito, quien es uno de los guerrilleros más sanguinarios que tiene dicha organización ilegal.

Por su parte, las autoridades han indicado que la guerrilla se encuentra en una guerra a muerte con otras estructuras ilegales por negocios de minería ilegal y narcotráfico.