Cero y van dos: la Fiscalía intentará nuevamente imputar al general (r) Zapateiro por acoso sexual

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que este viernes 8 de mayo, a las 8:30 a. m., arranca nuevamente la audiencia de imputación de cargos en contra del general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional de Colombia, por un presunto caso de acoso sexual cuando ocupaba ese importante cargo.

La audiencia volvió a ser reprogramada por decisión del mismo Tribunal, después de que el alto exoficial solicitó el aplazamiento de la diligencia que estaba programada inicialmente para el pasado lunes 4 de mayo de este año.

General Zapateiro se aparta de la campaña de Abelardo de la Espriella tras citación de la Fiscalía

La Fiscalía anunció que uno de sus funcionarios delegados ante la Corte Suprema de Justicia radicó una formulación de imputación de cargos contra el excomandante del Ejército de Colombia, por el presunto delito de acoso sexual.

Así mismo, confirmaron que la idea de la audiencia de imputarle cargos al general en retiro es que tenga la posibilidad de conocer los detalles y señalamientos de este episodio que lo puso contra las cuerdas de la justicia.

El exoficial no se ha pronunciado hasta el momento sobre la decisión que la Fiscalía tomó desde el 30 de abril, pero en marzo de 2025 el general (r) emitió un comunicado negando los hechos, después de que se conoció públicamente la denuncia en su contra.

Para esa época, el excomandante del Ejército aseguró: “Frente a todas estas acusaciones de hoy, solo debo decirles a los colombianos que no ha habido la más mínima señal de un comportamiento de ese tipo en mi vida. Me he regido por los principios de lealtad y honradez en todos mis actos públicos y privados y buen trato a todas las personas que han trabajado conmigo. Mi conciencia está tranquila y seguiré esperando que toda esta situación política del país se decante para bien de todos los que estamos preocupados por él”.

Lo cierto es que la imputación anunciada por el ente investigador golpeó los intereses políticos de Zapateiro, quien venía acompañando al candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la contienda electoral que se desarrolla actualmente en Colombia.

El excomandante del Ejército explicó que esa decisión buscaba evitar un proceso judicial con lecturas políticas o que interfiera en las elecciones, pero señaló que su defensa se concentrará en “demostrar mi inocencia en el escenario que corresponde, que no es otro que las audiencias judiciales”.