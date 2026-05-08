Funcionarios del Reino Unido visitarán la cárcel El Buen Pastor a finales del mes de mayo, en medio del proceso de extradición contra Zulma Guzmán, investigada por el presunto envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores.

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Reino Unido revisará condiciones carcelarias en Bogotá

La visita que realizará una delegación del Reino Unido a la cárcel El Buen Pastor se perfila como uno de los momentos más importantes dentro del proceso de extradición contra Zulma Guzmán.

La diligencia busca verificar si el sistema penitenciario colombiano cumple con las condiciones exigidas por la justicia británica para autorizar su traslado al país.

La inspección contempla varios puntos clave dentro del centro penitenciario.

Entre ellos, la revisión del área psiquiátrica del penal, debido a los argumentos de la defensa sobre el estado de salud mental de la acusada.

Zulma Guzmán está en Londres. Foto: Semana/Pexels/Montaje:Semana

También se evaluarán las condiciones generales de reclusión, incluyendo infraestructura y capacidad del centro penitenciario, así como el acceso a atención médica para personas con posibles condiciones clínicas o psicológicas.

Finalmente, la comisión tendrá en cuenta los estándares de derechos humanos exigidos por la justicia británica antes de autorizar una extradición.”

La revisión fue solicitada en medio de los argumentos presentados por la defensa de Guzmán sobre posibles afectaciones a su salud mental en caso de ser recluida en Colombia.

El proceso ha llamado la atención internacional porque no solo se analiza la gravedad de los delitos imputados, sino también las garantías de derechos humanos que tendría la acusada durante su eventual detención.

Las cortes británicas suelen exigir verificaciones detalladas cuando existen alegatos relacionados con salud mental, acceso médico o posibles riesgos de trato degradante.

Sobre este punto, autoridades colombianas también han confirmado contactos oficiales con el Reino Unido.

La directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General, María Milena Méndez, trasladó una solicitud formal de la Unidad de Extradición británica para realizar una inspección penitenciaria y revisar el área de psiquiatría del Buen Pastor.

Además, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, señaló que se estudian condiciones especiales de reclusión y atención médica dentro del proceso de eventual extradición.

Una vez terminada la inspección, la información será enviada posteriormente a la corte encargada de definir la extradición.

Defensa de Zulma Guzmán viajará desde Reino Unido para inspeccionar cárcel El Buen Pastor en medio de trámite de extradición https://t.co/pZZNt06UF7 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 7, 2026

El estado de salud de Zulma Guzmán será clave en la extradición

El caso de Zulma Guzmán ha generado amplio impacto mediático en Colombia debido a la naturaleza de los hechos investigados.

La Fiscalía sostiene que la acusada habría utilizado talio, una sustancia altamente tóxica, para contaminar alimentos consumidos por las víctimas.

El caso se hizo aún más visible tras conocerse que dos menores de edad murieron luego de ingerir productos que, según las autoridades, habrían sido alterados con ese químico.

La investigación también busca establecer si existirían otros posibles episodios relacionados con la acusada.

Las autoridades continúan recopilando evidencia y testimonios para determinar si el presunto uso de talio habría ocurrido en otros contextos similares.

En medio del proceso judicial, también se ha discutido el lugar donde Guzmán sería recluida en caso de concretarse la extradición.

La visita oficial del Reino Unido podría terminar influyendo directamente en los tiempos del proceso.

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El informe técnico que elaboren los funcionarios británicos será determinante para establecer si Colombia ofrece condiciones compatibles con los estándares exigidos por la legislación europea y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Mientras tanto, la decisión final continúa en manos de las autoridades judiciales británicas, que deberán resolver si Zulma Guzmán puede ser enviada a Colombia para enfrentar formalmente el proceso penal en su contra.