Jorge Iván Cuervo, MinJusticia, habló de Zulma Guzmán y contó lo que pasaría con ella si no es extraditada: “Las cosas más complejas”

El caso de Zulma Guzmán se sigue robando las miradas desde hace meses, pues cada vez se van conociendo nuevos detalles. La mujer es señalada de matar a dos niñas tras envenenarlas con talio que comieron de unas frambuesas.

Según las investigaciones, la también empresaria envió las frutas al apartamento y, pocas horas después, una de las menores falleció, mientras que la otra lo hizo al siguiente día.

Por eso, Guzmán es requerida por las autoridades y se encuentra detenida en Inglaterra a la espera de que se apruebe su extradición. Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, habló en El Debate de SEMANA acerca de este caso y explicó cómo va el proceso.

“Las acusaciones corresponden a la Fiscalía y el trámite de extradición lo adelanta el Gobierno. (...) Ya se inició el proceso, cada mes hay una audiencia en la que un juez establece las condiciones de reclusión de esta persona”, comentó.

Cuervo indicó que la defensa de la mujer pidió que se revisara si en Colombia estaban dadas las condiciones óptimas para su reclusión debido a que ha alegado problemas de salud mental, por lo que se está a la espera de que se realice una visita para que se verifique esta situación.

Hasta el momento no se ha podido coordinar la fecha, pese a que todo está listo. Una vez se realice esto, se espera que el concepto sea favorable y con ello el proceso de extradición se daría más rápido.

Teniendo en cuenta esto, el ministro precisó que si bien no se ha hablado de una fecha en concreto, se ha dicho que antes del mes de noviembre de este año no se va a tomar una decisión por parte del Reino Unido.

“Pese a esto, el proceso en la Fiscalía continúa y ella puede ser investigada y juzgada en ausencia. Y puede haber una condena, la cual, por medio de los mecanismos de cooperación judicial, ella podría cumplirla perfectamente en el Reino Unido”, manifestó.

El jefe de la Cartera de Justicia reiteró que si en dado caso no se da la extradición de Zulma Guzmán, no significa que habrá “impunidad” en el caso por la muerte de las dos menores.

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