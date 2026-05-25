Extradición de Zulma Guzmán: delegación del Reino Unido inspecciona la cárcel El Buen Pastor

En la mañana de este lunes 25 de mayo, una delegación judicial del Reino Unido adelanta una inspección en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, en medio del estudio de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno colombiano en contra de la empresaria Zulma Guzmán.

Fuentes cercanas confirmaron que se evalúan las condiciones del centro carcelario, ubicado en el occidente de Bogotá, al que sería trasladada la mujer de ser avalada la extradición.

Guzmán enfrenta un proceso penal por su presunta participación en los hechos que rodearon la muerte de dos menores de edad tras consumir un paquete de frambuesas que estaban envenenadas con talio.

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