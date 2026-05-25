Judicial

Extradición de Zulma Guzmán: delegación del Reino Unido inspecciona la cárcel El Buen Pastor

La empresaria bogotana es requerida para que responda en un proceso penal por la muerte de dos niñas.

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Redacción Semana
25 de mayo de 2026 a las 11:18 a. m.
En el Buen Pastor en Bogotá se espera una inspección internacional en el marco del proceso de extradición de Zulma Guzmán.
En el Buen Pastor en Bogotá se espera una inspección internacional en el marco del proceso de extradición de Zulma Guzmán. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Tanque de tiburones

En la mañana de este lunes 25 de mayo, una delegación judicial del Reino Unido adelanta una inspección en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, en medio del estudio de la solicitud de extradición presentada por el Gobierno colombiano en contra de la empresaria Zulma Guzmán.

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Fuentes cercanas confirmaron que se evalúan las condiciones del centro carcelario, ubicado en el occidente de Bogotá, al que sería trasladada la mujer de ser avalada la extradición.

Guzmán enfrenta un proceso penal por su presunta participación en los hechos que rodearon la muerte de dos menores de edad tras consumir un paquete de frambuesas que estaban envenenadas con talio.

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