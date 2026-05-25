La UIAF fue alertada sobre el movimiento de recursos hacia campañas electorales, ya fuera para apoyarlas o para contaminarlas

El modus operandi de los dineros calientes en campañas electorales no solo consiste en aportar recursos para financiar los gastos que implica el proceso democrático, entre ellos, la compra de votos. También se convierte en una vía para contaminar las elecciones, pues, en medio del agite de la recta final hacia los comicios, resulta complejo verificar la procedencia de esos recursos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) facultó a la UIAF, mediante una resolución emitida en febrero de este año, para hacer monitoreo de las elecciones en Colombia. Ya pasó una primera etapa: la jornada en la que se eligió el nuevo Congreso de la República, en la que se destaparon casos que terminaron en escándalos, como la incautación de más de 3.600 millones de pesos presuntamente destinados a promover delitos electorales, principalmente la compra de votos.

Ahora, en la segunda etapa electoral de 2026 en Colombia, esta vez para elegir presidente, la UIAF —Unidad de Información y Análisis Financiero— busca poner la lupa sobre posibles casos de movilización irregular de recursos que podrían torpedear el libre ejercicio del derecho ciudadano al voto.

Elecciones en Colombia Foto: SEMANA

Así las cosas, el director de la UIAF, Wilmar Mejía, se refirió a la situación a pocos días de la jornada electoral en la que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Según el funcionario, aunque los partidos políticos y los gerentes de campaña están obligados a reportar cualquier operación sospechosa, hasta el momento la UIAF no ha recibido ninguna denuncia.

Gobierno Petro designó a Wilmar Mejía como director de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero

Alertas

En lo que sí avanzan las investigaciones es en las alertas recibidas desde distintos sectores de la ciudadanía, según las cuales en el norte del país se estarían movilizando recursos hacia campañas: unas con el fin de apoyarlas y otras con el propósito de afectarlas y contaminarlas, afirmó el director de la UIAF, Wilmar Mejía.

El funcionario, cuyo nombramiento generó controversia por señalamientos que lo vincularon con alias Calarcá, de las disidencias de las Farc, también se refirió a ese tema.

Casos en el occidente y sur del país

Igualmente, según Mejía, la UIAF también recibió alertas sobre la presunta ocurrencia del mismo fenómeno que estaría registrándose en el Caribe, ahora en regiones del occidente y sur del país, en la antesala de las elecciones.

“Tenemos unos riesgos y unas amenazas muy fuertes sobre recursos que eventualmente podrían ingresar a distintas campañas que están en la contienda electoral”, señaló el funcionario durante una rueda de prensa.

La DNI y la UIAF han estado en el centro del debate, por un presunto manejo inadecuado de información sensible en el país. Foto: Presidencia

Según afirmó Mejía, quien fue director nacional de Inteligencia (DNI) y ahora lidera la unidad encargada de rastrear el lavado de activos, incluidos recursos provenientes del narcotráfico, en aras del debido proceso y de las investigaciones relacionadas con estos hechos electorales no puede entregar mayores detalles.

No obstante, hizo un llamado a los distintos partidos para que sean muy cuidadosos con los recursos que reciban. Señaló que, aun en medio de las necesidades financieras de las campañas, deben tener claridad sobre la procedencia de los dineros que ingresan, debido a que las autoridades mantienen la lupa puesta sobre este tema.