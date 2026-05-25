Elecciones 2026: guía para que los colombianos residentes en Estados Unidos puedan votar

A partir de este lunes 25 de mayo, la comunidad colombiana residente en el exterior da inicio a las votaciones para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

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A diferencia de las jornadas en territorio nacional, el proceso democrático fuera del país se extenderá durante una semana completa, concluyendo el domingo 31 de mayo.

Votaciones para el próximo presidente y vicepresidente de la República. Foto: Getty Images

Las urnas permanecerán abiertas diariamente en el horario local de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

A nivel global, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó a un total de 1.414.661 connacionales para sufragar en 67 países.

Sin embargo, Estados Unidos se consolida una vez más como la plaza electoralmente más importante en el extranjero.

Cifras clave del censo electoral en EE. UU.

Para este certamen democrático, en los Estados Unidos un total de 454.262 colombianos se encuentran aptos para ejercer su derecho al voto. El censo en este país norteamericano está distribuido de la siguiente manera:

Mujeres habilitadas: 254.791 ciudadanas.

254.791 ciudadanas. Hombres habilitados: 199.471 ciudadanos.

199.471 ciudadanos. Logística: Se dispusieron 57 puestos de votación distribuidos en los diferentes consulados y sedes autorizadas, los cuales albergarán un total de 684 mesas a lo largo de la semana.

A nivel mundial, la infraestructura general operará con 1.489 mesas entre el 25 y el 30 de mayo, y ascenderá a 2.181 mesas habilitadas el domingo 31 de mayo para atender el flujo final de votantes.

Único documento válido y canales de consulta

Las autoridades consulares recordaron a la comunidad que el único documento válido para ingresar al cubículo de votación es la cédula de ciudadanía original.

Se podrá presentar la tradicional cédula amarilla con hologramas o la nueva cédula digital (tanto en su formato físico de policarbonato como desde la aplicación oficial en el dispositivo móvil).

Bajo ninguna circunstancia se permitirá votar con el pasaporte, la contraseña en trámite, la licencia de conducción o la libreta militar.

Los colombianos residentes en el exterior pueden votar a partir de este lunes 25 de mayo. Foto: Liliana Rincón

Para evitar contratiempos de movilidad y confirmar que la identificación se encuentra registrada en los puestos estadounidenses, los votantes pueden verificar su mesa asignada a través de tres canales institucionales:

La página web oficial: www.registraduria.gov.co, ingresando al enlace ‘Consulta lugar de votación’. La aplicación móvil gratuita ‘aVotar’, disponible para los sistemas operativos iOS y Android. El chatbot de asistencia virtual implementado por la entidad de organización electoral.

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Salir a votar es un deber ciudadano, por eso los colombianos residentes en el exterior podrán hacerlo en los horarios y jornadas dispuestas para tal fin.