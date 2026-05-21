La ciudad de Nueva York está bajo el agua después de que fuertes lluvias desencadenaran advertencias de inundaciones repentinas en los distritos, con algunas áreas recibiendo más de 6 pulgadas de lluvia en solo unas pocas horas.

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La Long Island Expressway fue cerrada en ambas direcciones, y el tren F suspendió el servicio debido a la inundación de la estación en Jamaica-179th Street.

La Gran Manzana fue azotada por fuertes lluvias y tormentas eléctricas, lo que obligó a los conductores a refugiarse sobre sus vehículos en medio de las violentas y sorpresivas inundaciones.

🇺🇸 I wonder how Mamdani's going to spin the New York floods so he can blame billionaires for thempic.twitter.com/LvRFlXICKm https://t.co/QmRgveAgao — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026

Imágenes impactantes mostraron cómo los vehículos quedaban atrapados bajo un diluvio y vientos de 96 km/h que azotaron la ciudad a última hora del miércoles, 20 de mayo.

Charlton D’Souza, oriundo de Queens y fundador de la organización sin fines de lucro Passengers United, viajaba a bordo de un autobús de la MTA cuando las inundaciones azotaron Queens Village durante su trayecto de regreso a casa, según el NY Post.

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de inundación para Brooklyn, Staten Island, Queens y Manhattan, instando a la gente a no conducir vehículos ni caminar por zonas donde el agua cubre la calzada.

En Brooklyn, un video de la aplicación Citizen captó un enorme árbol caído que bloqueaba la intersección en 501 Kings Highway.

🇺🇸 New York City is underwater after heavy rainfall triggered flash flood warnings across the boroughs, with some areas receiving over 6 inches of rain in just a few hours.



The Long Island Expressway was shut down in both directions, and the F train suspended service due to… pic.twitter.com/42cARcbKwt — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026

Los desplazamientos diarios de los trabajadores se vieron sumidos en el caos, ya que la I-495 en Fresh Meadows, los carriles en dirección este de la Grand Central Parkway y la Cross-Island Expressway en Bellerose permanecieron cerrados.

“Fueron algunas de las peores inundaciones que he visto”, dijo Charlton D’Souza, quien filmó desde el interior de su caótico viaje en autobús de regreso a casa.

Un video evidenciaba a un hombre atravesando las aguas de la inundación en la autopista Jackie Robinson con el propósito de auxiliar a un conductor que había quedado atrapado.

De acuerdo con CBS, las autoridades policiales tuvieron que cerrar un paso subterráneo cercano a la calle 78, luego de que dos vehículos quedaran inmovilizados entre varios metros de agua.

New York City is currently in a flood 😭



🎥: @whatisny pic.twitter.com/NidiSVLqAN — Complex (@Complex) May 21, 2026

“Fue violento y muy, muy rápido”, declaró Christina Moloon al medio de comunicación, mientras relataba la intensidad y fuerza con la que avanzaba el agua.