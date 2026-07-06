Tiroteo empaña los festejos del 4 de Julio en EE.UU.: ocho heridos, entre ellos cuatro niños

La celebración del 4 de julio en Nueva York estuvo marcada por la violencia. Al menos ocho personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en el barrio de Coney Island, en Brooklyn, según informó la Policía local.

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El ataque ocurrió mientras una familia celebraba la festividad en el patio de su vivienda.

De acuerdo con la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, un hombre no identificado, vestido completamente de negro y con un pasamontañas del mismo color, se acercó a la cerca de la casa y abrió fuego en repetidas ocasiones contra quienes se encontraban en el lugar antes de huir a pie.

Los agentes acudieron al lugar alrededor de las 10:35 p. m. (hora local), donde encontraron a ocho personas heridas: cuatro niños de 6, 7, 12 y 14 años; dos mujeres, de 21 y 25 años; y dos hombres, de 33 y 37 años, informó la Policía de Nueva York.

Según el reporte policial, la mujer de 21 años y el hombre de 33 recibieron disparos en el pecho; el niño de 6 años fue herido en el abdomen, mientras que los otros menores sufrieron impactos en una pierna o en el muslo.

La mujer permanece en estado crítico, mientras que las otras siete víctimas se encuentran estables.

“No hay lugar para este tipo de violencia en nuestra ciudad. No la toleraremos y la combatiremos con todas las herramientas a nuestra disposición”, afirmó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

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“Mientras acompañamos en su dolor a quienes tienen seres queridos heridos, renovemos también nuestro compromiso de construir una ciudad donde cada celebración sea segura y cada día festivo sea motivo de alegría”, agregó el mandatario.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han confirmado un posible motivo del ataque. No obstante, Tisch señaló que, por ahora, no existen indicios de que hubiera ocurrido una discusión o altercado previo al tiroteo.

En un hecho separado, ocurrido también en Brooklyn, un detective de la Policía de Nueva York recibió un disparo en la mañana del domingo, cuando varios agentes se enfrentaron con un hombre armado de 18 años en el barrio de Crown Heights.

Según informó Tisch, el sospechoso se acercó a un vehículo policial sin identificación.

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“El detective recibió el impacto en la parte posterior de su chaleco antibalas y no sufrió heridas de gravedad”, explicó Mamdani.

Por su parte, Tisch indicó que otro agente sufrió contusiones en el rostro y el hombro durante el procedimiento. Mamdani añadió que el sospechoso fue reducido con una pistola eléctrica, desarmado y detenido.