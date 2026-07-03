Estados Unidos calienta motores para el 4 de julio con un inusual vuelo y un impresionante show aéreo

A menos de un día de la celebración del 4 de julio en Estados Unidos, que este año conmemora el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, ya comenzaron a surgir particulares homenajes por parte de algunos ciudadanos.

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Uno de los que más ha llamado la atención fue el de un piloto que, durante un vuelo, aprovechó la trayectoria de la aeronave para trazar en el mapa la inscripción “USA 250”, acompañada por la silueta de Estados Unidos. El recorrido quedó registrado en Flightradar24, la plataforma que permite seguir vuelos en tiempo real, y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En la imagen compartida por la plataforma se observa cómo el piloto modificó la trayectoria de la aeronave para formar las figuras, un gesto con el que se sumó a las conmemoraciones por el Día de la Independencia.

“Algunos celebran con una fiesta, algunos celebran con fuegos artificiales; este piloto está celebrando el semiquincentenario de Estados Unidos con un vuelo muy especial”, escribió Flightradar24 en la publicación.

Las celebraciones también se trasladaron al cielo de Washington, donde un espectáculo aéreo acaparó todas las miradas este viernes. Decenas de personas compartieron en redes sociales videos de los sobrevuelos realizados por aeronaves pertenecientes a diferentes organismos del Gobierno de Estados Unidos.

En las grabaciones se observa la participación de aviones de la NASA, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines, la Armada y otras agencias, que recorrieron la capital como parte de los preparativos para la celebración del Día de la Independencia.

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Entre las aeronaves destacaron algunos de los equipos más avanzados con los que cuenta Estados Unidos, como los cazas F-35, F-22 Raptor y F-16, además de bombarderos estratégicos como el B-1 Lancer, el B-52 y el emblemático B-2 Spirit, el bombardero furtivo que participó en operaciones contra Irán el año pasado.

El desfile aéreo también incluyó aviones de transporte, aeronaves de reabastecimiento en vuelo, helicópteros y otros equipos militares.

Los preparativos continúan y otro de los eventos que ha captado la atención es la iluminación de la Estatua de la Libertad con un espectáculo de luces y arte digital que se proyectará durante la noche de este viernes.

La presentación hace parte del Monumental Tour del DJ y productor francés Michael Canitrot, y busca conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, además de celebrar la histórica amistad entre Francia y ese país.

Con homenajes ciudadanos, espectáculos aéreos y eventos como la iluminación de la Estatua de la Libertad, Estados Unidos entra en la recta final de una conmemoración que promete convertirse en una de las celebraciones del Día de la Independencia más grandes y simbólicas de su historia, al coincidir con el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.