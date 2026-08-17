El presidente Abelardo De La Espriella informó que la excanciller María Consuelo Araújo será la embajadora de Colombia en Estados Unidos tras recibir el beneplácito de ese país.

Abelardo De La Espriella confirmó conversación con Donald Trump: “El presidente de EE. UU. manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto”

“Desde la Embajada de Estados Unidos en Colombia me notifican en este momento que ha llegado el beneplácito para la persona que nominé como embajadora de Colombia en los Estados Unidos. Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro”, anunció el mandatario.

El mandatario dijo sentirse “honrado y feliz de contar con una mujer de su experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia para servir a Colombia desde nuestra embajada más importante”.

Araújo ha sido ministra de Relaciones Exteriores, de Cultura, fue directora del IDRD, secretaria de Integración Social, gerente de TransMilenio y su más reciente cargo había sido directora de la Cámara Colombiana de Infraestructura.

Algunos sectores políticos ya han reaccionado a ese nombramiento. El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, la respaldó.

“Inmejorable nombramiento. La Dra. María Consuelo Araujo tiene toda la experiencia, preparación y liderazgo para ser la embajadora de Colombia ante los EE. UU. Mis mejores deseos para ella. El país queda muy bien representado”, afirmó Briceño.

Araújo es profesional en Finanzas, Gobierno y Asuntos Públicos, y especialista en Gobierno y Asuntos Públicos.

Se trata de un cargo de relevancia para el país tras los anuncios que ha hecho el presidente Abelardo De La Espriella sobre cómo manejará las relaciones con Estados Unidos.

María Consuelo Araújo estará al frente de las relaciones con Estados Unidos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El pasado sábado, 15 de agosto, el mandatario conversó con su homólogo de ese país, Donald Trump, vía telefónica durante diez minutos tras el terremoto que vivió Colombia en los últimos días.

“Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé. También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto. La conversación fue muy amigable y cordial”, destacó De La Espriella.

El mandatario ha dicho que es un “imperativo” la alianza entre Estados Unidos y Colombia, tanto en la etapa de reconstrucción que se deberá llevar a cabo como en la recomposición de la relación entre ambos países.