María Fernanda Cabal parte cobijas con el Centro Democrático: renuncia al partido y anuncia su futuro político

El pasado 9 de agosto, la exsenadora María Fernanda Cabal formalizó su decisión de solicitar la escisión del Centro Democrático, partido en el cual militó durante más de 15 años.

A través de su columna de opinión titulada Sin complejos, publicada en la edición impresa de SEMANA, la excongresista explicó las razones que la llevaron a pedir la división de la colectividad.

Cabal aclaró que “no fue una decisión improvisada ni motivada por diferencias personales” ni tampoco por un distanciamiento con Álvaro Uribe Vélez, expresidente y fundador del Centro Democrático.

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Por esa razón, este jueves, 1 de octubre, anunció su renuncia formal al uribismo tras no recibir respuesta a la petición que hizo desde hace más de un mes.

“El 4 de agosto presenté una solicitud formal de escisión del Centro Democrático. Buscaba una salida institucional, respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto”, dijo Cabal.

Diego Bonilla, editor político de SEMANA, y María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Agregó: “Esperé una respuesta porque consideré que este era el camino correcto y que una solicitud de esa importancia merecía ser discutida y respondida. Hasta hoy no la he recibido”.

Cabal reiteró que la solicitud de escisión no la hizo por diferencias personales con Álvaro Uribe Vélez y, por el contrario, le agradeció por todos estos años de trabajo político: “Mi reconocimiento y admiración por el expresidente Álvaro Uribe se mantienen. Colombia debe poder debatir abiertamente entre diferentes visiones de la sociedad”.

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Recordó todo el trabajo que hizo en la colectividad y su paso por el Congreso de la República, por lo que reiteró que “ser de derecha no es una etiqueta partidista, es una manera de entender la libertad, la propiedad y la autoridad”.

En el video donde anunció su renuncia al Centro Democrático, Cabal anunció: “Mi camino político está definido y vienen grandes retos”.

En ese sentido, dijo que el anuncio sobre su futuro político lo hará este sábado en un evento público, aunque no dio más detalles al respecto.

Minutos después del anuncio de la exsenadora, desde la cuenta oficial del Centro Democrático se le respondió y se le aceptó la renuncia: “A la doctora María Fernanda Cabal: Nuestro agradecimiento por todos estos años de servicio al Partido Centro Democrático y a Colombia. Le deseamos éxitos en los retos y proyectos que emprenda en el futuro. Colombia jamás será una causa perdida”.

Por ahora, el expresidente Álvaro Uribe no se ha referido a la decisión de María Fernanda Cabal.