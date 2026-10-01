Abelardo De La Espriella denunció vínculos de empresas privadas de seguridad con organizaciones criminales: “Voy por todos”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio una orden a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para iniciar una revisión exhaustiva que permita identificar la relación entre empresas fachada y organizaciones criminales.

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Por medio de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano habló de los grupos criminales Los Costeños y el Clan Vega Daza. Frente a ese panorama, De La Espriella fue categórico en expresar: “¡La seguridad privada no puede servir de fachada al crimen!”.

Y en otro de los partes del mensaje indicó: “Tan pronto se posesionó el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le di una orden clara: perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse”.

“La Supervigilancia avanza contra empresas investigadas por conexiones con Los Costeños, el Clan Vega Daza e irregularidades en el control de armas”, recalcó el jefe de Estado.

Y agregó el presidente De La Espriella: “Maximus tiene la licencia cancelada. Para Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme. OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida y su cancelación está en trámite”.

“¡Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes! Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea”, afirmó el mandatario colombiano.

También dijo en su cuenta personal de X: “Vamos a ir departamento por departamento, rincón por rincón de la patria, acabando con las fachadas de los delincuentes. ¡Voy por todos!”.

El jefe de Estado, en varios escenarios, ha expresado que su intención es depurar varias entidades del Estado de hechos de corrupción y sus presuntas alianzas con estructuras criminales.

Finalmente, en su momento, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió un comunicado de prensa en el que manifestó que, “como parte de una intervención sin precedentes, ordenó suspender las licencias de operación a cinco empresas de vigilancia y seguridad privada, con oficinas principales ubicadas en la ciudad de Barranquilla, por presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente”.

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“La decisión es el resultado de una serie de operativos de control adelantados por la Supervigilancia a las empresas Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda”, recalcó esa entidad en su momento.