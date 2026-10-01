Contraloría vigilará urgencia manifiesta para la expedición de pasaportes

El contralor general, Jorge Eliécer Laverde, aseguró que el ente de control hará seguimiento a la contratación derivada de la urgencia manifiesta que recientemente declaró la Cancillería para garantizar la producción de pasaportes en el país, luego de que una decisión judicial frenara el convenio que se había firmado con Portugal.

Cancillería declara urgencia manifiesta para continuar con la producción de pasaportes tras decisión judicial

“Como contralor general de la República he dispuesto actuaciones de seguimiento y control fiscal a la contratación derivada de la urgencia manifiesta para la producción de pasaportes”, aseguró Laverde.

Según dijo el contralor, el objetivo de la entidad es vigilar que los recursos públicos se utilicen correctamente para garantizar la continuidad de la producción, expedición y entrega de las libretas a los colombianos.

“Revisaremos los precios, plazos, la capacidad del contratista y la necesidad de los bienes y servicios contratados. Hemos requerido a la Cancillería y a su Fondo Rotatorio los contratos, soportes presupuestales y las certificaciones de inventario y los documentos que acrediten el avance de la contratación”, aseguró Laverde.

El contralor dijo que la Cancillería es la responsable de garantizar el servicio y avanzar en una solución, por lo que desde el control fiscal vigilarán el manejo de los recursos sin que se sustituyan las decisiones administrativas.

“Nuestro compromiso es proteger los recursos y vigilar que los colombianos puedan recibir sus pasaportes sin interrupciones”, agregó el contralor.

El anuncio se da luego de que en las últimas semanas la Cancillería declarara la urgencia manifiesta ante la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que frenó el convenio que firmó el Gobierno anterior de Gustavo Petro con Portugal.

La Cancillería declaró una urgencia manifiesta para continuar con la producción de pasaportes. Foto: Catalina Olaya COLPRENSA

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio informan a la ciudadanía que este 17 de septiembre de 2026 se declaró la urgencia manifiesta con el propósito de garantizar, sin interrupciones, el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana”, informaron.

Desde la Cancillería aseguraron que esto no afectaría el proceso regular de producción de pasaportes y que los colombianos pueden continuar acudiendo con normalidad para solicitar esos documentos.

“A través de esta providencia, el Tribunal decretó como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes y dispuso la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y prestación ininterrumpida del servicio”, mencionó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería pidió acreditar los soportes fiscales para comprometer vigencias futuras y esclarecer la decisión de fondo.