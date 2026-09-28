Contraloría revisa cuentas del Ministerio de Igualdad: se verifica el destino de $2,7 billones

La Contraloría General de la República notificó en sus redes sociales que este lunes, 28 de septiembre, adelanta actividades de policía judicial en la sede del Ministerio de Igualdad, que está en proceso de liquidación, y en el Fiduagraria, administradora de FonIgualdad.

El objetivo de la visita es verificar la destinación de los 2,78 billones de pesos que le fueron asignados a esa dependencia entre los años 2023 y 2026, marcada por múltiples polémicas y advertencias de presunta corrupción que son estudiadas por la Fiscalía y los entes de control.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha sembrado dudas sobre la gestión de los recursos públicos en ese Ministerio y solicitó el acompañamiento para analizar, con lupa, cada una de las contrataciones.