Contraloría revisa cuentas del Ministerio de Igualdad: se verifica el destino de $2,7 billones

La Contraloría General de la República notificó en sus redes sociales que este lunes, 28 de septiembre, adelanta actividades de policía judicial en la sede del Ministerio de Igualdad, que está en proceso de liquidación, y en el Fiduagraria, administradora de FonIgualdad.
El objetivo de la visita es verificar la destinación de los 2,78 billones de pesos que le fueron asignados a esa dependencia entre los años 2023 y 2026, marcada por múltiples polémicas y advertencias de presunta corrupción que son estudiadas por la Fiscalía y los entes de control.
La Contraloría adelanta diligencias de policía judicial en el @MinIgualdad_Col, en liquidación, y en @FiduagrariaSA, administradora de FonIgualdad, para verificar la destinación de los $2,78 billones asignados a esa cartera entre 2023 y 2026.— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) September 28, 2026
Con información de la #DIARI, la… pic.twitter.com/tjVNU1QGid
El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha sembrado dudas sobre la gestión de los recursos públicos en ese Ministerio y solicitó el acompañamiento para analizar, con lupa, cada una de las contrataciones.