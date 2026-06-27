El fin del Ministerio de la Igualdad: los puestos que quedan en el aire y las movidas para no perderlos

En medio de la polémica y tras dejar sin empleo a más de 600 personas, se liquidó el Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, el Gobierno Petro prepara una última jugada para mantenerlo con vida. En un proyecto de decreto, el DPS asumiría 200 cargos provenientes de la cartera, asumiendo las funciones de varias de sus direcciones. Pero el Sindicato de Empleados del Sector Social presentó observaciones en las que aseguran que la reforma a la entidad generaría un caos interno.

Sacan al UNDMO en medio de protesta de trabajadores del Ministerio de la Igualdad: “No más silencio”

Advierten un aumento de más de 26.000 millones de pesos en el costo de la planta, riesgo de duplicidad de funciones y una eventual atención “precaria” a 14 poblaciones vulnerables. Por decreto se busca revivir un ministerio que podría formar parte del recorte que se plantea en el entrante Gobierno de De La Espriella.