Este día dejará de funcionar el Ministerio de la Igualdad por orden de la Corte Constitucional

Los magistrados de la Corte Constitucional dieron un plazo de dos legislaturas al Congreso y al Gobierno nacional para tratar de subsanar los vicios de procedimiento con los que quedó la ley que ordenó la creación del Ministerio de la Igualdad.

Sin embargo, esas correcciones al proyecto de ley nunca se dieron y el próximo 20 de junio se vence el plazo que le pone fin a la cartera que creó el Gobierno Petro y que empezó liderando su vicepresidenta Francia Márquez: el Ministerio de la Igualdad.

Trabajadores de MinIgualdad denuncian incertidumbre y tensión en medio de liquidación: alertan que más de 650 personas quedarían sin empleo

Aunque la Corte declaró inexequible la creación de esa cartera hace casi dos años, dicha decisión quedó con los efectos diferidos en el tiempo para evitar lo que fue considerado una desarticulación que afectaría la implementación de la política pública que garantiza los derechos de quienes tienen especial protección constitucional, como madres cabeza de familia o personas en situación de discapacidad.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien se desempeñaba para ese momento como vicepresidente de la Corte Constitucional, no estuvo de acuerdo con diferir los efectos de la decisión, alegando que dicha ley se expidió con “graves” vicios de trámite.

Esos dos años ya se cumplieron y el próximo 20 de junio el Ministerio de la Igualdad cerrará sus puertas, representando una de las apuestas del Gobierno Petro que fracasó como parte del plan para saldar una deuda histórica con poblaciones vulnerables y marginadas de Colombia.

Protestas por liquidación

En medio de la incertidumbre que provoca el cierre de esa cartera, decenas de funcionarios salieron a protestar por las más de 650 personas que se quedarían sin empleo. Además, alegaron que nadie define qué sucederá después de la fecha establecida por la Corte Constitucional.

El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) explicó a través de un comunicado que hay preocupación por “la pérdida de 720 puestos de trabajo del Ministerio de Igualdad, la estabilidad laboral de más de 650 servidores públicos y sus derechos laborales”.

El sindicato expresó que desde el pasado 11 de junio, mediante una reunión virtual, les notificaron a los trabajadores que el cierre se iba a llevar a cabo el próximo 19 de este mismo mes, pese a que los servidores pidieron respuestas frente a su futuro meses atrás.