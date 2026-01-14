Gustavo Petro mueve su gabinete a siete meses de finalizar su gobierno; también pidió la renuncia al ministro de la Igualdad

El presidente Gustavo Petro prepara un remezón en su equipo de colaboradores con miras a finalizar sus últimos siete meses en la Casa de Nariño. Algunos saldrán del Gobierno. Otros rotarán de cargo.

SEMANA confirmó que el jefe de Estado viene notificando a algunos de sus funcionarios sobre los movimientos que hará al interior del Gobierno.

Este medio estableció que el ministro de la Igualdad, Juán Florián, es uno de los funcionarios que saldrá de su puesto.

Desde este lunes, 12 de enero, el presidente le solicitó formalmente la carta de renuncia y el activista está pendiente de la decisión sobre su futuro en el Gobierno.

Al fin y al cabo, el presidente lo ha defendido en más de una oportunidad y llegó al Ministerio tras enfrentarse con la vicepresidenta Francia Márquez, quien dirigió el MinIgualdad desde su nacimiento en este gobierno.

Tamara Ospina, la actual viceministra de las Mujeres del Ministerio de la Igualdad, podría ser el reemplazo de Florián.

Gustavo Petro y Juan Carlos Florián Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

Ospina hizo parte del MinIgualdad hasta el 4 de julio de 2025, luego de que se conociera una serie de denuncias en su contra por una supuesta agresión física contra una contratista.

Sin embargo, llegó recientemente a ocupar el Viceministerio de las Mujeres. El sindicato de la entidad se opuso a su nombramiento, pero no lo logró.

La salida de Juán Florián es sorpresiva y se desconocen las razones del jefe de Estado para adelantar el cambio en esa cartera. Algunos sectores políticos hablan de escasos resultados. Unos más se refieren a manejos polémicos al interior de la entidad.

“Hoy el presidente le pide la renuncia a Florián por lo mismo que ya le habíamos advertido: no ejecutó nada y en cambio sí andaba en jugaditas varias con los recursos de la entidad. La terquedad del presidente solo le ha llevado a rodearse de los peores. Haga lo que haga ahora, este gobierno ya se acabó y quedará reducido a una más de las promesas incumplidas de este gobierno para las poblaciones más necesitadas", dijo la congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao.

Presidente Gustavo Petro y Jorge Lemus Foto: Revista Semana / Captura de Video

SEMANA conoció que desde hace una semana, Gustavo Petro le había notificado al director nacional de inteligencia (DNI) que saldría del cargo. Lo hizo vía telefónica y este miércoles, 14 de enero, se lo confirmó personalmente en la Casa de Nariño.

Lemus, quien conoce a Petro desde que ambos hacían parte del M-19, no saldrá del Gobierno. En las próximas horas se conocerá su nuevo cargo.

El presidente ya tiene el reemplazo de Lemus. Será René Guarín, exmilitante del M-19, quien hoy hace parte del anillo cercano al presidente en la Casa de Nariño.

René Guarín director Tecnología Casa de Nariño Foto: SEMANA

Como si fuera poco, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, confirmó en la madrugada de este miércoles que presentó oficialmente ante el primer mandatario su “renuncia irrevocable” a su cargo.

“Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como gerente en propiedad del Fondo Adaptación”, explicó Rodríguez.

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir. Foto: DAPRE

Aunque ella argumentó que había renunciado a su cargo, hay voces al interior de la Casa de Nariño que estiman que el presidente le solicitó dimitir. En diciembre de 2025, Petro ya le había solicitado la renuncia porque desobedeció una de sus órdenes: publicar una hoja de vida.

En el palacio presidencial hay expectativa por los movimientos internos que está haciendo Petro, quien busca oxigenar algunas entidades y agilizar la ejecución. Se esperan nuevos enroques.