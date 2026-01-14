POLÍTICA

SEMANA revela los secretos detrás de la renuncia “irrevocable” de Angie Rodríguez a la dirección del Dapre: “Siempre fui molestia para algunos”

Rodríguez le oficializó su renuncia a Gustavo Petro. Y redacta su carta en la mañana de este miércoles, 14 de enero.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 12:19 p. m.
Angie Rodríguez y Gustavo Petro.
Angie Rodríguez y Gustavo Petro. Foto: DAPRE

Este martes, 13 de enero, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, le confirmó al presidente Gustavo Petro que daría un paso al costado en el cargo de mayor confianza en la Casa de Nariño. Fue una charla humana, sincera, que se extendió durante varios minutos en Bogotá, luego de que el jefe de Estado presidiera la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, donde asistieron los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper.

Rodríguez habló de su renuncia y Petro quedó frío. No lo esperaba. Pero ella quería hacerlo. Se sentía agotada. No por el trabajo, sino por los enemigos que fue graduando por el camino. Algunos de ellos —según le dijeron algunos de sus asesores a SEMANA— provienen del interior del propio Gobierno. Uno de ellos, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, a quien ella señaló de supuestos hechos de corrupción; a su vez, él denunció que Rodríguez, al parecer, contrató a primos en el Fondo Adaptación.

Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.
Angie Rodríguez y Carlos Carrillo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Más allá del peso que le generó el ruido de las controversias producidas en los últimos días, hubo un hecho que fue crucial en la vida de Rodríguez para dimitir al Dapre: su hijo de 11 años que hoy no vive en Colombia porque tuvo que sacarlo del país ante el riesgo que corría su vida, según denunció la directora del Dapre en su momento.

Tras el violento y cinematográfico robo al apartamento donde viven sus padres, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, el pasado 21 de noviembre, Rodríguez no tuvo otra alternativa que pedirle a la Unidad Nacional de Protección que reforzara su seguridad. Y la de su familia. Anunció en esa oportunidad que empezaba los trámites para sacar a su hijo de Colombia. Y lo hizo.

Angie Rodríguez, gerente encargada del Fondo Adaptación.
Angie Rodríguez, gerente encargada del Fondo Adaptación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Personas cercanas a Rodríguez le dijeron a SEMANA que la directora quiere un cargo donde pueda visitar a su hijo, al menos, una vez cada dos meses.

Hoy Rodríguez atiende los asuntos del palacio presidencial en las mañanas, acompaña al jefe de Estado a los eventos, después de las 9:00 p. m. dedica gran parte del tiempo a atender asuntos administrativos del Gobierno y, como si fuera poco, carga el peso de la gerencia del Fondo Adaptación que ejecuta los proyectos integrales de gestión del riesgo en Colombia. Ella tiene entre sus planes iniciar un doctorado en la Universidad Externado este semestre.

Angie Rodríguez
Angie Rodríguez renunció al Dapre. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

Además de sus temas familiares, Rodríguez tiene claro: “Fui una molestia para algunos, gracias a Dios, no para la mayoría”. Pero dice que está tranquila porque es una mujer honesta. “Al hacer la balanza pienso en mi hijo: ¿Vale la pena sacrificar tanto? Hoy lo siento cuando mi hijo está lejos de mí, lo amo y me hace muchísima falta. Es muy duro“.

El presidente Gustavo Petro no ha definido quién será el nuevo director del Dapre. Entre tanto, la página oficial de la Presidencia publicó la hoja de vida de Angie Rodríguez como nueva gerente del Fondo Adaptación.

