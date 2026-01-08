Política

Carlos Carrillo denunció a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por acoso laboral

El director de la UNGRD aseguró que también radicará la queja ante el Ministerio del Trabajo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 1:41 p. m.
Carlos Carrillo denunció por acoso laboral a la directora del Dapre.
Carlos Carrillo denunció por acoso laboral a la directora del Dapre. Foto: Semana

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, anunció que radicó una queja formal por acoso laboral ante la Defensoría del Pueblo contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

¿Carrillo incomoda?: la guerra que se desató entre Armando Benedetti, Angie Rodríguez y el director de la UNGRD

Según explicó Carrillo en un mensaje que publicó en su cuenta de X, las conductas de Rodríguez, quien es su superior jerárquica, habrían sido “repetidas y públicas”, y estarían encaminadas a poner en duda su trabajo y el de los equipos técnicos de la UNGRD.

El funcionario sostuvo que estas actuaciones han buscado menoscabar su reputación profesional y obstaculizar su labor al frente de la entidad encargada de coordinar la gestión del riesgo en el país.

Fuego amigo en el Gobierno Petro | Carlos Carrillo contraataca a Angie Rodríguez y a Armando Benedetti: “Por eso reaccionan como reaccionan”
Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.
Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Carrillo subrayó que la directora del Dapre es la cabeza del sector administrativo al cual está adscrita la UNGRD, por lo que consideró especialmente grave que desde esa posición se emitan insinuaciones o declaraciones que, a su juicio, afectan el funcionamiento institucional y van en contra del interés general.

Política

Anuncian visita de Delcy Rodríguez a Colombia. Esto es lo que se sabe

Política

Gustavo Petro desmiente que haya tenido que llamar a Donald Trump: da su versión de quién buscó a quién

Política

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Política

David Luna recibe aval de la Registraduría y queda oficialmente habilitado como candidato presidencial

Política

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

Política

Andrea Petro reaccionó a la llamada entre su papá y el presidente Donald Trump: “Reconozco la impulsividad de ambas partes”

Política

Las 10 frases más polémicas del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar: dardos a Uribe y los detalles de su acercamiento con Trump

Política

Angie Rodríguez defiende a Petro: “La persecución al señor presidente de la República obedece a su liderazgo mundial”

Confidenciales

José Raúl Moreno es ratificado como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro

Nación

Fondo de Adaptación, ¿un botín político? Estalla guerra interna y el petrismo puro queda en la mira por presuntas irregularidades

Hay que recordar que las disputas entre ambos directores vienen de tiempo atrás desde que, en la rendición de cuentas del Dapre, Rodríguez acusó de malos manejos en la entidad a Carillo, además de señalar deficiencias en la ejecución de los recursos para proyectos clave del Gobierno.

Carlos Carrillo pidió audiencia a Gustavo Petro para tratar diferencias con la directora del Dapre: el presidente no le ha dado fecha
Carlos Carrillo, director de la UNGRD y gerente saliente del Fondo Adaptación.
Carlos Carrillo, director de la UNGRD y gerente saliente del Fondo Adaptación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En esa disputa también estuvo involucrado el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien apoyó las declaraciones de Rodríguez.

En su pronunciamiento, Carrillo calificó este tipo de comportamientos como impropios de cualquier superior y particularmente inaceptables en un Gobierno que, según dijo, defiende los derechos de los trabajadores.

Angie Rodríguez.
Angie Rodríguez. Directora del DAPRE. Bogotá Octubre 8 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El director de la UNGRD informó además que solicitó acompañamiento a la defensora del Pueblo, Iris Marín, y anunció que la queja también será presentada ante el Ministerio del Trabajo. Hasta el momento, ni el Dapre ni Angie Rodríguez se han pronunciado sobre el tema.

Más de Política

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez

Anuncian visita de Delcy Rodríguez a Colombia. Esto es lo que se sabe

Presidente Donald Trump, Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro desmiente que haya tenido que llamar a Donald Trump: da su versión de quién buscó a quién

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

“El presidente Trump quedó muy impresionado”: los secretos detrás de la llamada entre Gustavo Petro y el mandatario de los norteamericanos

Carlos Carrillo denunció por acoso laboral a la directora del Dapre

Carlos Carrillo denunció a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por acoso laboral

David Luna entregó 1.300.000 firmas para inscribir oficialmente su candidatura presidencial.

David Luna recibe aval de la Registraduría y queda oficialmente habilitado como candidato presidencial

.

“El presidente Petro temía un ataque de EE. UU., entonces Trump llamó”: los secretos y la foto del ‘The New York Times’ sobre esa charla

Donald Trump, Andrea Petro y Gustavo Petro.

Andrea Petro reaccionó a la llamada entre su papá y el presidente Donald Trump: “Reconozco la impulsividad de ambas partes”

Estas son las frases más fuertes del discurso de Gustavo Petro ante la Plaza de Bolívar.

Las 10 frases más polémicas del discurso de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar: dardos a Uribe y los detalles de su acercamiento con Trump

Gustavo Petro publicó foto de un jaguar y un águila, haciendo alusión a su nuevo acercamiento con Donald Trump.

La imagen que publicó Gustavo Petro tras su acercamiento con Donald Trump: un águila calva y un jaguar juntos

Exmandatario Álvaro Uribe y presidente Gustavo Petro.

Centro Democrático sale en defensa de Álvaro Uribe Vélez tras fuerte discurso de Petro: “Ese lenguaje agresivo y estigmatizante”

Noticias Destacadas