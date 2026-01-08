Carlos Carrillo denunció a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por acoso laboral

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, anunció que radicó una queja formal por acoso laboral ante la Defensoría del Pueblo contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

Según explicó Carrillo en un mensaje que publicó en su cuenta de X, las conductas de Rodríguez, quien es su superior jerárquica, habrían sido “repetidas y públicas”, y estarían encaminadas a poner en duda su trabajo y el de los equipos técnicos de la UNGRD.

El funcionario sostuvo que estas actuaciones han buscado menoscabar su reputación profesional y obstaculizar su labor al frente de la entidad encargada de coordinar la gestión del riesgo en el país.

Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Carrillo subrayó que la directora del Dapre es la cabeza del sector administrativo al cual está adscrita la UNGRD, por lo que consideró especialmente grave que desde esa posición se emitan insinuaciones o declaraciones que, a su juicio, afectan el funcionamiento institucional y van en contra del interés general.

Hay que recordar que las disputas entre ambos directores vienen de tiempo atrás desde que, en la rendición de cuentas del Dapre, Rodríguez acusó de malos manejos en la entidad a Carillo, además de señalar deficiencias en la ejecución de los recursos para proyectos clave del Gobierno.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD y gerente saliente del Fondo Adaptación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En esa disputa también estuvo involucrado el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien apoyó las declaraciones de Rodríguez.

En su pronunciamiento, Carrillo calificó este tipo de comportamientos como impropios de cualquier superior y particularmente inaceptables en un Gobierno que, según dijo, defiende los derechos de los trabajadores.

Angie Rodríguez. Directora del DAPRE. Bogotá Octubre 8 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El director de la UNGRD informó además que solicitó acompañamiento a la defensora del Pueblo, Iris Marín, y anunció que la queja también será presentada ante el Ministerio del Trabajo. Hasta el momento, ni el Dapre ni Angie Rodríguez se han pronunciado sobre el tema.