Carlos Carrillo pidió audiencia a Gustavo Petro para tratar diferencias con la directora del Dapre: el presidente no le ha dado fecha

Las diferencias públicas entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, solo las dirime Gustavo Petro, quien ha dejado que el escándalo y los señalamientos entre ambos crezca como espuma y no se ha referido al tema.

SEMANA confirmó que, tras el cruce de ‘misiles’ de un lado y del otro en los medios de comunicación, Carlos Carrillo le pidió audiencia a Gustavo Petro. Lo hizo a través de un mensaje de WhatsApp. No obstante, no se ha concretado la fecha y la hora del encuentro.

Carrillo espera dialogar directamente con Petro en las próximas horas porque, según Angie Rodríguez, el presidente está enterado de sus salidas en los medios de comunicación a cuestionar el trabajo que adelantó el hoy director de la UNGRD durante la gerencia del Fondo Adaptación.

Si eso es así, ¿por qué Gustavo Petro no llama a Carrillo y le pide la renuncia o, al menos, le manifiesta su inconformismo y evita que el escándalo crezca como espuma? Ese es el interrogante que se hacen varios funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Quienes conocen a Gustavo Petro saben que, cuando toma una decisión, no busca intermediarios.

No se puede olvidar que hace una semana llamó al ministro de la Igualdad, Juan Florián, y pidió la renuncia del viceministro Dumar Guevara, luego de que el país conociera unos chats en los que el exfuncionario se refería a Andrea Petro, hija del jefe de Estado, como “hp”.

Fuentes al interior de la Casa de Nariño le informaron a SEMANA que Petro está evaluando los señalamientos contra Carlos Carrillo antes de tomar una decisión, pues una cosa es que se le acuse de ser un mal ejecutor y otra muy distinta que se le señale de corrupción, como lo ha afirmado Rodríguez.