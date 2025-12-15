Confidenciales
Carlos Carrillo pidió audiencia a Gustavo Petro para tratar diferencias con la directora del Dapre: el presidente no le ha dado fecha
El encuentro se produciría en las próximas horas. Mientras tanto, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, dijo que habla contra Carrillo con autorización de Petro.
Las diferencias públicas entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, solo las dirime Gustavo Petro, quien ha dejado que el escándalo y los señalamientos entre ambos crezca como espuma y no se ha referido al tema.
SEMANA confirmó que, tras el cruce de ‘misiles’ de un lado y del otro en los medios de comunicación, Carlos Carrillo le pidió audiencia a Gustavo Petro. Lo hizo a través de un mensaje de WhatsApp. No obstante, no se ha concretado la fecha y la hora del encuentro.
Carrillo espera dialogar directamente con Petro en las próximas horas porque, según Angie Rodríguez, el presidente está enterado de sus salidas en los medios de comunicación a cuestionar el trabajo que adelantó el hoy director de la UNGRD durante la gerencia del Fondo Adaptación.
Si eso es así, ¿por qué Gustavo Petro no llama a Carrillo y le pide la renuncia o, al menos, le manifiesta su inconformismo y evita que el escándalo crezca como espuma? Ese es el interrogante que se hacen varios funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Quienes conocen a Gustavo Petro saben que, cuando toma una decisión, no busca intermediarios.
No se puede olvidar que hace una semana llamó al ministro de la Igualdad, Juan Florián, y pidió la renuncia del viceministro Dumar Guevara, luego de que el país conociera unos chats en los que el exfuncionario se refería a Andrea Petro, hija del jefe de Estado, como “hp”.
Fuentes al interior de la Casa de Nariño le informaron a SEMANA que Petro está evaluando los señalamientos contra Carlos Carrillo antes de tomar una decisión, pues una cosa es que se le acuse de ser un mal ejecutor y otra muy distinta que se le señale de corrupción, como lo ha afirmado Rodríguez.
Si Carlos Carrillo sale de la UNGRD, el verdadero problema para Petro será definir el nombre de su sucesor, en un contexto de cercanía electoral. Esta entidad ha sido considerada por sectores independientes de la Casa de Nariño como un fortín burocrático y de corrupción.