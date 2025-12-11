La disputa entre la directoria del Dapre, Angie Rodríguez, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, escaló este 11 de diciembre con señalamientos públicos que vinculan a Benedetti y recuerdan el caso Fonade.

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acusó este jueves que en el Fondo Adaptación se habrían presentado beneficios irregulares que, según él, conectan con círculos cercanos al ministro del Interior, Armando Benedetti. Carrillo aseguró que puso esas advertencias en conocimiento de los organismos de control y dijo que las acciones jurídicas correspondientes se derivarían de las personas allí mencionadas.

El choque entre funcionarios escaló luego de una rueda de prensa de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien cuestionó la ejecución del Fondo Adaptación bajo la gestión anterior y señaló bajas cifras de avance en programas concretos, entre ellas una ejecución reducida en proyectos de 2024 y problemas puntuales en la región de La Mojana. Rodríguez presentó cifras y argumentos que, dijo, motivan la intervención y el escrutinio.

La respuesta pública de Carrillo incluyó referencias directas a personas que, afirmó, fueron acercadas al Fondo por decisión del ministro Benedetti. En sus mensajes sostuvo, entre otras cosas, que “la información que hoy se presenta proviene de la mano derecha de Katherin Rojas, puesta ahí por Armando Benedetti” y que él ya había denunciado ante los organismos de control posibles “politiqueos” en contrataciones.

#EnDesarrollo “Podría irme a tener una vida más tranquila, pero le quedan siete meses a este Gobierno. Aquí hay proyectos que están andando, aquí hay unos recursos que se van a ejecutar en los primeros meses del año y me temo que si yo me fuera, pues abriría la puerta para que… pic.twitter.com/hOHlHtXTPA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

Carrillo añadió que, pese a la presión política, no se quedaría en silencio y que los documentos e informes de su gerencia están disponibles para quienes los soliciten.

Además, Carrillo hizo referencias más amplias a lo que denominó la influencia de la llamada “ñoñomanía” en las decisiones de fondo. Señaló que, según una denuncia pública recibida “al día siguiente”, algunos de los nombres mencionados estarían ligados a ese grupo político y a figuras como el Bernardo ‘el Ñoño’ Elías.

Añadió que, frente a ese señalamiento, “lo que corresponde es poner la denuncia en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría”, y aseguró que esos radicados ya fueron presentados.

A esto, Benedetti no se quedó callado. En la tarde de este 11 de diciembre, respondió a través de su cuenta en X para rechazar cualquier vínculo con las presuntas irregularidades señaladas por Carrillo.

Angie Rodriguez, una mujer intachable, hizo esta mañana unos cuestionamientos graves y serios sobre @CarlosCarrilloA como proyectos sin ejecución, baja ejecución, falta de transparencia y contratación cuestionable en el Fondo de Adaptación. Sin embargo, me atacan a mí que NO… — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 11, 2025

Inició defendiendo a Rodríguez: “Angie Rodríguez, una mujer intachable, hizo esta mañana unos cuestionamientos graves y serios sobre Carlos Carrillo, como proyectos sin ejecución, baja ejecución, falta de transparencia y contratación cuestionable en el Fondo de Adaptación”.