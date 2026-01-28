La nueva directora del Dapre sacudió al equipo de asesores de Angie Rodríguez y designó a 11 personas en menos de 48 horas

La nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Nhora Mondragón, fue nombrada durante esta semana y la primera decisión que tomó fue relevar de su cargo a 12 asesores de confianza de la exdirectora Angie Rodríguez.

A los exfuncionarios les habían anunciado que no los moverían de sus cargos porque la Ley de Garantías empezará este 30 de enero. Sin embargo, no ocurrió. Les incumplieron, concluyeron. Algunos han acudido a la Justicia para reclamar vía tutela sus derechos.

Mondragón llegó pisando fuerte y, ante la premura del inicio de la ley que restringe la contratación estatal, optó por acelerar el proceso de salida de los 12 funcionarios y el nombramiento de las personas de su entera confianza.

SEMANA conoció que, en menos de 48 horas, Mondragón ha designado a 11 personas, según las hojas de vida que aparecen publicadas en la página oficial de la Presidencia de Colombia.

En el listado aparece el contador público Víctor Manuel Monroy, quien será nombrado como asesor grado 3.

También Andrés Fernando Rodríguez, designado como asesor grado 5. Es graduado en literatura de la Universidad de los Andes y tiene un máster en política latinoamericana.

Entre las personas de confianza de Nhora Mondragón está Giorgio Andrés González, un sociólogo y antropólogo. En su experiencia laboral figura la Fundación Paz y Reconciliación.

Igualmente, Martha Viviana Díaz Castellanos, una psicóloga y especialista en psicología jurídica y criminología. Ella trabajó en el Dapre durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

La abogada Erika Tatiana Giraldo Sotelo fue profesional especializado en el Dapre durante el tiempo en el que estuvo Angie Rodríguez, pero en adelante será asesora grado 1.

La Presidencia publicó la hoja de vida de Cristian Humberto Rubiano Quintero, un administrador financiero que trabajó como contratista en el Dapre en los dos últimos años, pero ahora será profesional especializado grado 12.

La administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Cali, Claudia Lorena Rojas, será la nueva directora administrativa y financiera del Dapre. Y el abogado Yefren Alejandro Ortiz será asesor grado tres.

Entre tanto, Carolina del Pilar Torres fue designada como asesora grado uno. La profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Fundación San Martín es contratista del Dapre desde el 2024.

La abogada María Paula Sánchez también entrará a hacer parte del equipo de asesores de la nueva directora del Dapre. La abogada venía como contratista de la entidad desde 2024.

Marta Lucía Noguera, abogada y especialista en contratación estatal, será nombrada asesora grado uno, mientras que Lina Marcela Castro, profesional en estadística, se desempeñará como jefe de área.

Se espera que las 11 personas estén nombradas antes del 30 de enero, cuando empezará a regir la ley de garantías.

El Dapre, a través de un comunicado de prensa, informó que se trataba de personas que estaban cobijadas bajo la figura de libre nombramiento y remoción, es decir, podían ser removidos de sus cargos.

Nhora Mondragón, la nueva directora del Dapre, es cercana al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. No obstante, en la Casa de Nariño dicen que ella sería recomendada de Juliana Guerrero, la joven activista cercana al presidente Gustavo Petro.