Reveladores testimonios de despidos en el Dapre: “Con lista en mano y foto estaban decidiendo quién se iba y quién se quedaba”

SEMANA conoció testimonios del masivo despido que el Gobierno Petro realiza en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 1:49 p. m.
Despidos en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Imagen de referencia.
Despidos en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Imagen de referencia. Foto: Guillermo Torres / Semana

Están en alerta máxima los funcionarios y contratistas del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por una seguidilla de solicitudes de renuncia y declaraciones de insubsistencia. En las últimas horas, al menos veinte personas salieron de la entidad de manera sorpresiva. El fenómeno no es nuevo: SEMANA reveló el infierno que viven los empleados públicos dentro del corazón del Gobierno Petro y los procesos que avanzan en los órganos de control por presuntas irregularidades.

“En 41 meses, han sacado a más de 300 funcionarios que contaban con la experiencia profesional y técnica para la ejecución presupuestal. Antes, era una entidad técnica que asesoraba y apoyaba a las entidades del sector. El Dapre se ha convertido en un fortín politiquero”, afirmó bajo reserva a esta revista una de las personas que ha percibido la masacre laboral en los últimos tres años en la Casa de Nariño, y quien ha alertado sobre las supuestas inconsistencias de los despidos.

De acuerdo con su testimonio, en la primera semana de enero se habría empezado a diseñar el impacto de los despidos que hoy conoce la opinión pública: “Reunieron a los jefes y con lista en mano y foto estaban diciendo quién se iba y quién se quedaba en cargos administrativos y de apoyo a la gestión. (…). En la entidad ya no hay planeación institucional; todos los que han llegado solo llegan a improvisar, porque la gente que sabía la sacaron”.

Hay muchos cuestionamientos sobre la operación del Dapre, principalmente en la administración de Angie Rodríguez. Uno de los testigos de la situación contó a SEMANA: “En el Dapre había un circo total todos los días, era un reality show. Creo que quieren poner orden a los shows que había. Las áreas más golpeadas por todos los cambios en la administración de Angie fueron financiera, contratos, presupuesto y contabilidad”.

El efecto de los despidos ya se estaría notando en el rigor técnico de la entidad, según los testimonios recogidos por esta casa editorial: “En la oficina de contratos, a todos los abogados juiciosos y jurídicamente excelentes también los sacaron; eso fue el año pasado. Solo quedan como tres antiguos; el resto, solo gente nueva que solo hace caso y no tiene la experticia técnica ni jurídica. Allá solo llegan politiqueros de turno, amigos y recomendados de los directores”.

Las riendas del Departamento Administrativo de la Presidencia ahora las tiene Nhora Mondragón, una ficha de Armando Benedetti que se convertirá en la mano derecha del presidente Gustavo Petro; ella fue secretaria de Gobierno de Cali durante la administración de Jorge Iván Ospina. Angie Rodríguez renunció a ese cargo y ahora ocupa el liderazgo del Fondo Adaptación.

