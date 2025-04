La cacería en el Dapre: despidos, maltrato, cartas de renuncias falsas y promesas de ascenso en el corazón del Gobierno Petro

SEMANA contactó a José Alexis Mahecha Acosta y a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo para conocer las razones de las expulsiones, pero no hubo respuestas al cierre de esta edición. Lo cierto es que, sea cual sea el argumento, detrás de la escena hay fuertes cuestionamientos por la manera de proceder: algunos despidos se justificaron con falsas cartas de renuncia y no se tuvo piedad por las personas enfermas y que se acercaban a su fuero pensional.

Por la puerta de atrás

Rocío Gutiérrez, cuyo nombre real se omite por seguridad, salió a disfrutar de su periodo de vacaciones en Semana Santa y, al regresar, se encontró con una gran sorpresa: “Ya no trabajaba en el Dapre porque había renunciado, pero yo nunca renuncié, no escribí una carta de renuncia, pero me dijeron que ya la habían aceptado. Me declararon insubsistente y no me dijeron por qué”. En cuestión de minutos, le resetearon el correo institucional y le deshabilitaron el carné para moverse por la entidad.