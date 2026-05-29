Llamado de atención del Consejo de Estado a la Procuraduría por casos de funcionarios participando en política

Por fin la justicia colombiana concluyó que el presidente Petro sí ha participado abiertamente en política. Un fallo del Consejo de Estado que le ordenó al mandatario abstenerse de difundir propaganda electoral, confirmó que el mandatario ha utilizado su cuenta de X para publicar contenido a favor de su partido político. Lo que sería una evidente violación a la Ley de Garantías Electorales.

Pero en medio de esa demanda que interpuso la Fundación para el Estado de Derecho (FeDE) contra la Presidencia y el Departamento Administrativo (Dapre), la alta corte recordó que las expresiones y mensajes publicados por el jefe de Estado han provocado que la Procuraduría llame la atención a servidores públicos para que cumplan la ley.

Consejo de Estado le ordena al presidente Petro que se abstenga de difundir propaganda electoral

Esa intervención del procurador Gregorio Eljach se dio el pasado 6 de octubre de 2025, cuando hizo un llamado a “categórico” a todos los funcionarios públicos, “desde el señor presidente de la República, y todo su gabinete, hasta el más humilde de los servidores”, para que respeten la Constitución con ocasión del proceso electoral.

En ese comunicado, Eljach manifestó: “Señor presidente, señores ministros, directores de Departamento Administrativo, superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general: les reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y la disciplinaria”.

El reclamo del Consejo de Estado

Los magistrados de la Sección Quinta advirtieron que aún cuando el procurador Eljach hizo alusión a “su misión preventiva y disciplinaria”, el contenido de su pronunciamiento se quedó en lo “preventivo”, pero “la misión disciplinaria no está siendo desarrollada”.

Sin embargo, el Consejo de Estado reconoció que el cumplimiento disciplinario de la Procuraduría se basa en la condición del funcionario cuestionado, por lo que es lógico que los procesos contra el jefe de Estado, por su fuero, deban ser llevados ante la autoridad competente: la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Eljach ha confirmado que la Procuraduría tiene en la actualidad más de 140 investigaciones contra funcionarios que habrían participado indebidamente en política, entre ellos, seis ministros del Gobierno Petro encabezados por Armando Benedetti, Antonio Sanguino y Guillermo Alfonso Jaramillo.

Eljach también ha sido enfático en explicar que “el día en que toque aplicar la norma disciplinaria, se aplica. No hay que ver, que la gente que aún sabiendo que eso no se puede hacer, exige que se haga porque quisieran ver sangre en la arena, como en las corridas de toros. Nosotros tenemos que aplicar las normas con justicia, con prudencia y con garantías”.

Toda esta controversia se ha venido incrementando con el paso del tiempo por la forma abierta en que el presidente Petro ha intervenido en política durante estas elecciones, pues ha utilizado eventos públicos, su cuenta en X y otros escenarios para enviar a sus seguidores mensajes que demostrarían una clara participación electoral en favor de su candidato, Iván Cepeda.