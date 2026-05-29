A pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, Bogotá se prepara a nivel operativo para lo que será la jornada electoral. Uno de los temas que más atención genera entre los ciudadanos tiene que ver con el transporte público y la movilidad hacia los distintos puestos de votación en la capital del país.

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El Distrito y TransMilenio prepararon ajustes especiales en la operación de buses troncales, zonales y alimentadores para facilitar el desplazamiento de miles de personas que participarán en las votaciones. Además, las autoridades recomendaron planear con anticipación los recorridos para evitar retrasos y congestiones.

TransMilenio confirmó que este domingo 31 de mayo operará desde las 4:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en todos sus componentes debido a la jornada de elecciones presidenciales. La medida aplicará tanto para los servicios troncales como para los buses zonales y alimentadores del SITP. “TransMilenio y el SITP operarán con su flota completa, con refuerzos en zonas de alta afluencia para facilitar el desplazamiento de los votantes”, informó la Secretaría Distrital de Gobierno.

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La Registraduría Nacional informó que en Bogotá estarán habilitados más de seis millones de ciudadanos para esta primera vuelta presidencial. Debido al volumen de personas que se movilizarán durante el domingo, el Distrito también anunció acompañamiento especial de gestores de convivencia y personal operativo en estaciones y portales del sistema.

Las autoridades recomendaron a los usuarios salir con suficiente anticipación hacia sus lugares de votación y revisar previamente la ubicación exacta del puesto asignado. También sugirieron utilizar herramientas digitales como TransMiApp y la página oficial de TransMilenio para planificar las rutas.

Además del componente de transporte, las autoridades distritales coordinaron operativos de seguridad y movilidad en diferentes puntos de la capital. La Policía Metropolitana y la Secretaría de Movilidad anunciaron monitoreo especial en corredores viales, estaciones y zonas cercanas a los puestos de votación para evitar congestiones o alteraciones del orden público durante la jornada electoral.

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La Alcaldía de Bogotá recordó que durante las elecciones estará vigente la ley seca decretada por el Gobierno nacional, medida que comenzará desde el viernes y se extenderá hasta el lunes en horas de la madrugada. Asimismo, se mantendrán restricciones relacionadas con porte de armas y acompañamiento especial en zonas estratégicas de la ciudad.

La Registraduría también recomendó a los ciudadanos verificar previamente su lugar de votación mediante los canales oficiales para evitar desplazamientos innecesarios el día de las elecciones. El organismo recordó que los horarios de votación serán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional.