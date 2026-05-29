Red hospitalaria de Bogotá entra en alerta amarilla: esta sería la causa

Con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios médicos y responder con inmediatez ante cualquier eventualidad durante las elecciones presidenciales, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) declaró la alerta amarilla para toda la red hospitalaria de Bogotá.
La medida administrativa y operativa comenzará a regir formalmente a partir de este viernes 29 de mayo de 2026 a las 6:00 p. m. y se extenderá hasta el próximo lunes 1 de junio a las 6:00 p. m.
De acuerdo con los protocolos institucionales de la entidad, el nivel de la alerta podría escalar a naranja o rojo según la evolución de los acontecimientos..
Directrices obligatorias para clínicas e IPS
La declaratoria exige a todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la capital la activación inmediata de sus planes de contingencia y el cumplimiento estricto de una serie de requerimientos logísticos:
- Planes de gestión: Activación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario (PGRDCH).
- Talento humano: Disponibilidad de la cadena de llamadas del personal asistencial, organización de turnos de contingencia y previsión de equipos de relevo en caso de ausentismo o saturación del servicio.
- Insumos y suministros: Garantizar el abastecimiento total de medicamentos de primera necesidad y material de curación.
- Agilidad en ambulancias: Optimizar los tiempos de recepción de pacientes trasladados por el Programa de Atención Prehospitalaria para asegurar que las ambulancias queden libres y se reincorporen rápidamente a las calles.
- Monitoreo: Reportar en tiempo real cualquier novedad o alteración en los servicios al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).
Al respecto, José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres de la SDS, enfatizó la responsabilidad de los directivos médicos en este engranaje:
“Hacemos un llamado a todos los gerentes y directores de las IPS de la ciudad para dar cumplimiento estricto a las directrices de esta alerta. Es fundamental agilizar la recepción de pacientes en las urgencias, optimizar los tiempos de las ambulancias y mantener canales de comunicación directos y en tiempo real con nuestro Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Toda la capacidad hospitalaria de Bogotá está coordinada y lista para responder con oportunidad y eficiencia si la situación lo requiere”.
Canales de atención ciudadana
Los servicios de urgencias habituales funcionarán con normalidad bajo el esquema de priorización por Triage.
Asimismo, ante cualquier emergencia médica o requerimiento de salud prioritario durante el fin de semana de votaciones, los ciudadanos pueden comunicarse las 24 horas del día a la Línea 137.