¿Busca empleo? Abren más de 500 vacantes para la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Más de 500 oportunidades laborales estarán disponibles para los ciudadanos que buscan vincularse a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La jornada ofrecerá vacantes para perfiles operativos, técnicos y tecnológicos, con el objetivo de acercar nuevas opciones de empleo a quienes cuentan con experiencia en el sector de la construcción.

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El evento, liderado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) a través de la Agencia de Empleo de Bogotá, se realizará este martes 14 de julio, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., en el Centro de Talento Creativo, ubicado en la carrera 16 No. 9-68. Durante la jornada, las empresas participantes adelantarán procesos básicos de selección para los aspirantes.

La iniciativa busca ofrecer nuevas oportunidades laborales a los habitantes de Bogotá que deseen participar en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la ciudad. Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, estas jornadas permiten conectar el talento de la capital con las necesidades laborales que generan los grandes proyectos urbanos.

“Seguimos conectando el talento de Bogotá con las oportunidades que generan los grandes proyectos de ciudad. Esta jornada no solo permitirá a las personas postularse a más de 500 puestos de trabajo para la construcción de la Línea 1 del Metro, sino también avanzar en diferentes etapas de los procesos de selección y fortalecer su perfil con la ruta integral de empleabilidad de la Agencia de Empleo de Bogotá”, indicó María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

Las vacantes están dirigidas a personas con mínimo seis meses de experiencia para cargos como ayudantes de construcción y un año de experiencia para perfiles técnicos y especializados. Entre las ofertas disponibles se encuentran cargos para técnicos electricistas, oficiales hidráulicos, técnicos HVAC, técnicos de redes contra incendio, técnicos en control e instrumentación, instaladores de drywall, oficiales de enchape, pintores de obra y ayudantes de construcción.

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Además de la posibilidad de postularse a los empleos disponibles, los asistentes podrán recibir orientación ocupacional, talleres para fortalecer la hoja de vida, preparación para entrevistas laborales y acompañamiento durante el proceso de selección, con el propósito de mejorar sus oportunidades de vinculación.

Las personas interesadas en participar deberán asistir con la hoja de vida actualizada y el documento de identidad en físico. La participación en la feria será gratuita y quienes quieran conocer más convocatorias laborales y oportunidades de formación podrán consultar el canal oficial de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.