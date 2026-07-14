El aterrador comportamiento que tuvo hombre que asesinó a Rosa Mayerly Olaya: hubo episodios de acoso

No para la conmoción por el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido este domingo 12 de julio al interior de un centro comercial ubicado en el municipio de Soacha, en Cundinamarca.

Homecenter se pronunció tras caso de feminicidio en una de sus tiendas y aclaró dato sobre el presunto homicida

De acuerdo con las autoridades, la mujer se encontraba en un Homecenter y hasta allí llegó un sujeto y la atacó con un arma blanca.

Tras el crimen, la víctima fue trasladada rápidamente hasta un centro asistencial, donde, posteriormente, murió producto de las heridas. Por su parte, el señalado agresor fue capturado e imputado por el delito de feminicidio agravado.

A medida que pasa el tiempo, se han ido revelando nuevos detalles sobre este caso. La Fiscalía dice que el hombre conoció a Rosa Mayerly en febrero de este año en una tienda donde ella trabajaba.

En imagen, Rosa Mayerly Olaya Coronado. Foto: Imagen tomada de la cuenta en Facebook: Mayerly Olaya

Desde ese momento, parece que no escondió su deseo de comenzar una relación amorosa. Sin embargo, la mujer no estaba interesada y, por eso, le hizo saber su negativa.

Parece que esto no le agradó al hombre y no estuvo de acuerdo con la respuesta, por lo que desde ese momento comenzó a acosar a la mujer, un comportamiento que fue aumentando con el tiempo.

La investigación hasta ahora muestra, según la Fiscalía, que el agresor siguió y acosó a la víctima en varias oportunidades. De hecho, en dos ocasiones fue necesaria la ayuda de las autoridades para asegurar la seguridad de Olaya Coronado.

Señalado agresor que habría asesinado a una mujer en Soacha fue imputado por el delito de feminicidio agravado

“En dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía nacional para trasladarla de su lugar de trabajo hasta su residencia y evitar así el hostigamiento del que era objeto. El 10 de mayo y el 5 de junio pasados, el procesado llegó hasta la vivienda de la madre y el excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla“, precisó la Fiscalía.

De esta forma, el asedio del hoy procesado cada vez fue mucho mayor, hasta que finalmente se terminó consumando el feminicidio este domingo 12 de julio.

Imagen referencia de una captura. Foto: Getty Images/iStockphoto

A pesar de las pruebas reunidas hasta ahora por las autoridades, el hombre no aceptó los cargos en su contra, pero fue enviado a prisión mientras se sigue adelante con el proceso.

La comunidad, por su parte, le ha hecho un llamado a las autoridades y a la justicia para que el caso no quede en la impunidad y el responsable pague por haberle quitado la vida a Rosa Mayerly.