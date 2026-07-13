Homecenter se pronunció tras caso de feminicidio en una de sus tiendas y aclaró dato sobre el presunto homicida

En las últimas horas se presentó un nuevo caso de feminicidio en el país. La víctima mortal, una mujer identificada como Rosa Mayerly Olaya Coronado, quien laborada en una de las tiendas de Homecenter, en el municipio de Soacha.

Precisamente, en horas de la tarde de este domingo, 12 de julio, un sujeto llegó hasta dicha tienda de Homecenter y atacó con un arma blanca a Olaya.

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Gravemente herida, esta mujer fue trasladada de urgencia al hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde lamentablemente murió debido a la gravedad de las heridas.

Entre tanto, el presunto feminicida fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por este atroz hecho.

Tras lo anterior, desde Homecenter emitieron un comunicado en las últimas horas en el que aclararon que, el presunto asesino, no tenía ningún vínculo laboral con la compañía. Así mismo, lamentaron lo ocurrido con una de sus empleadas.

“Homecenter lamenta informar de un feminicidio ocurrido en una de nuestras tiendas en la tarde de este domingo cuya víctima es una de nuestras colaboradoras y cuyo agresor es una persona que no tiene ningún vínculo con nuestra compañía. Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a su familia y equipo de trabajo y rechazamos todo tipo de violencia incluyendo esta que como compañía nos enluta hoy”, indicaron desde el comunicado emitido por esa compañía.

También afirmaron estar colaborando con las autoridades competentes para esclarecer este crimen que enluta a una familia en el país.

“Hemos dispuesto todos los esfuerzos de acompañamiento humano, psicológico y social que requieran en este difícil momento. Estamos colaborando plenamente con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Hay una persona que fue capturada oportunamente por la autoridades quienes en adelante son las encargadas de la investigación y custodia”, señalaron puntualmente al respecto.

En la imagen, Rosa Mayerly Olaya Coronado, mujer asesinada en Soacha. Foto: Tomada de la cuenta en Facebook: Maira Yulieth Caballero Olaya

Quien también lamentó este feminicidio fue alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, quien dijo en un mensaje en X que, el presunto asesino, era expareja de Olaya.

“Lamentamos profundamente el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, colaboradora de Homecenter #Soacha, atacada por su expareja. Tras los hechos fue trasladada al hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde lamentablemente falleció. Gracias a la reacción de la @PoliciaSoacha, el agresor ya fue capturado y está en proceso de legalización. He solicitado a la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad, brindar acompañamiento total a su familia y a las autoridades, agilizar el proceso de judicialización. No toleraremos ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres ni permitiremos que quede en la impunidad. ¡Todo el peso de la ley para el agresor!“, fue el mensaje en X del mandatario de Soacha.

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Sin embargo, a través de Facebook, una mujer identificada como Maira Yulieth Caballero Olaya, quien dijo ser hermana de la víctima, afirmó que el presunto feminicida no era su expareja.

“Mi hermana no tenía nada que ver con él, ni era su ex pareja; Nos la mataron solo pedimos justicia; Ni una más, pedimos justicia, la muerte de mi hermana no puede quedar como una más del montón; Te voy a extrañar mucho mi Maye", fueron algunos de los mensajes de la usuaria en Facebook que dijo ser familiar de Olaya.

A continuación, el comunicado completo de Homecenter:

Homecenter lamenta informar de un feminicidio ocurrido en una de nuestras tiendas en la tarde de este domingo cuya víctima es una de nuestras colaboradoras y cuyo agresor es una persona que no tiene ningún vínculo con nuestra compañía.

Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a su familia y equipo de trabajo y rechazamos todo tipo de violencia incluyendo esta que como compañía nos enluta hoy.

Desde el momento en que se presentó la situación activamos nuestros protocolos de atención y emergencia, brindamos los primeros auxilios y coordinamos su traslado a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos del personal médico, se dio el trágico desenlace.

Hemos dispuesto todos los esfuerzos de acompañamiento humano, psicológico y social que requieran en este difícil momento.

Estamos colaborando plenamente con las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Hay una persona que fue capturada oportunamente por la autoridades quienes en adelante son las encargadas de la investigación y custodia.

Reiteramos nuestro rechazo a este hecho y hacemos un llamado a que como sociedad sigamos trabajando para prevenir, atender y erradicar este tipo de violencias.