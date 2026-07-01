“Golpe contundente”, esa fue la causa de la muerte de Natalia Villalba. Medicina Legal entregó detalles

La Fiscalía General adelanta a esta hora, en una audiencia reservada, la imputación de cargos en contra del ciudadano británico Matthew Foster, implicado en el feminicidio de Natalia Villalba, la modelo cucuteña que fue encontrada dentro de una maleta en un apartamento alquilado en el barrio Chico, en el norte de Bogotá.

Feminicidio de Natalia Villalba. Medicina Legal advirtió que la modelo cucuteña fue asesinada de un golpe contundente: “Su cuerpo fue descuartizado”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7rz9TKVmq5 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 1, 2026

Este miércoles, el Instituto de Medicina Legal reveló detalles de la necropsia practicada a la mujer, en la cual se advierte la causa de la muerte; sin lugar a dudas, un golpe contundente en la cabeza acabó con su vida.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, advirtió que todos los resultados de la necropsia fueron entregados a la fiscal del caso para adelantar las audiencias de imputación de cargos en contra del presunto feminicida.

Exclusivo: primeras imágenes del presunto asesino de Natalia Villalba saliendo de la escena del crimen. El británico estuvo dos horas en el apartamento

“Entregamos ya los resultados a la Fiscalía General de la Nación. Ya están haciendo todo lo que son las audiencias públicas por parte de la Fiscalía. En ella, sí hubo un trauma contundente y, pues, fallece; luego es incorporada en una maleta”, indicó el director de Medicina Legal.

De acuerdo con Cortés, la modelo recibió el golpe contundente en la cabeza. Luego, según el reporte, fue descuartizada, metida en una maleta y llevada al baño del apartamento, donde estuvo bajo la ducha durante cinco días.

¿Por qué el asesino de Natalia Villalba dejó el cuerpo metido en una maleta y bajo la ducha abierta durante cinco días?

“Todo cuerpo que generalmente viene en una maleta, viene desmembrado. Es un tema álgido, porque eso hace que sea mucho más rápida la descomposición del cuerpo”, explicó.

La Fiscalía imputará el delito de feminicidio agravado y alteración y manipulación de elemento material probatorio. Se espera que al término de esta diligencia se solicite una medida de aseguramiento en una cárcel.