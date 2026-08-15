Ataque con drones explosivos contra el Ejército en Norte de Santander deja varios soldados heridos

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró en las últimas horas en Ábrego, Norte de Santander, donde un pelotón del Grupo de Caballería Liviana N.° 7 fue atacado con drones acondicionados con artefactos explosivos.

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De acuerdo con información oficial de la Segunda División del Ejército Nacional, las aeronaves no tripuladas fueron utilizadas para lanzar explosivos contra la unidad militar mientras los soldados desarrollaban labores de seguridad sobre un eje vial del municipio.

Como consecuencia del ataque, varios soldados resultaron heridos y un vehículo blindado fue afectado. Los uniformados lesionados fueron trasladados para recibir atención médica en el casco urbano de Ábrego.

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Ejército señala al ELN

Según el reporte preliminar de las autoridades, la acción habría sido perpetrada por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por el momento, el Ejército no ha precisado el número exacto de militares heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Tras el ataque, las tropas desplegaron un dispositivo de seguridad en la zona con el objetivo de asegurar el sector y prevenir nuevas acciones que puedan poner en riesgo tanto a los uniformados como a la población civil.

La Fuerza Pública indicó que la operación continúa en desarrollo y pidió a los habitantes suministrar información que permita anticipar o contrarrestar posibles acciones terroristas a través de la Línea 107.

Toque de queda y más medidas por parte de las autoridades para resguardar a los civiles

Las autoridades locales también evalúan la posibilidad de implementar medidas como toques de queda y otras restricciones de movilidad, teniendo en cuenta que los ataques se registraron muy cerca del casco urbano de Ábrego.

La situación mantiene en alerta a las autoridades, que buscan reforzar la seguridad, evitar nuevas acciones armadas y reducir los riesgos para la población civil mientras avanzan las operaciones de la Fuerza Pública en la zona.