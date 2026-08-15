“Estuvo a dos metros de salvarse”: dueño de empresa derrumbada en Chocó reveló qué hizo trabajador segundos antes de morir en el terremoto

Siguen conociéndose detalles de la tragedia que dejó el terremoto en Unión Panamericana, Chocó, donde Juan Galeano perdió la vida tras quedar atrapado en una empresa que colapsó durante el fuerte movimiento.

Video registró los últimos segundos de Juan Antonio Galeano durante el terremoto en Chocó: edificio colapsó con él adentro

León Vélez, dueño de la compañía, relató que cuando comenzó el temblor, los empleados intentaron abandonar rápidamente el lugar. “Comenzó el temblor y todos los muchachos salieron corriendo, menos uno”, aseguró.

Las cámaras mostraron sus últimos segundos

Tras la tragedia, revisaron las grabaciones de seguridad para establecer qué había ocurrido. Vélez aseguró que las imágenes muestran que Galeano estuvo muy cerca de alcanzar un lugar seguro.

“Él tuvo más o menos por ahí 20 segundos, mal contados, más bien más, donde tuvo todo el tiempo de salir, porque él estuvo aquí a dos metros de poder haber estado a salvo”, relató.

Sin embargo, según explicó, en el video el trabajador aparece mirando hacia diferentes lugares y, en vez de continuar hacia la salida, se dirige hacia el interior del cuarto frío.

“Se ve en el video que él mira para todos lados y en vez de echar para afuera, fue para adentro del cuarto frío”, agregó Vélez, quien señaló que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar una emergencia de semejante magnitud.

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Empresa quedó gravemente afectada

El terremoto también golpeó la operación de la compañía, una comercializadora de carnes frías, lácteos y pollo de la que dependen, directa e indirectamente, unas 32 familias.

Vélez aseguró que una parte de las instalaciones quedó destruida y que la empresa podría continuar funcionando aproximadamente al 50 % de su capacidad. Su principal preocupación ahora es evitar tener que despedir trabajadores.

“Estamos tratando de seguir, de no tener que sacar a nadie, pero la vemos muy dura. Si no tenemos apoyo de alguna empresa o del Gobierno, sería duro”, manifestó.

El empresario también destacó que comunidades vecinas, entidades, compañías y el Gobierno han llevado alimentos a los damnificados. No obstante, recordó que todavía hay personas que perdieron sus viviendas y permanecen en albergues mientras la región intenta recuperarse de la tragedia.