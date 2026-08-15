Colombia sigue registrando movimientos telúricos en medio de la preocupación que permanece entre los ciudadanos tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto.

En la noche de este sábado, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre dos nuevos sismos ocurridos en diferentes puntos del territorio nacional.

El primero se registró a las 7:06 p. m. en Carmen del Darién (Curbaradó), Chocó, una de las zonas golpeadas por la reciente emergencia. De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el movimiento tuvo una magnitud de 2,8 y una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros.

El epicentro fue localizado a aproximadamente 9 kilómetros de Carmen del Darién, en las coordenadas 7,22 de latitud y -77,03 de longitud.

Minutos después volvió a temblar, esta vez en Santander

Apenas 12 minutos después, a las 7:18 p. m., el Servicio Geológico Colombiano reportó otro movimiento, esta vez con epicentro en Los Santos, Santander.

Este segundo sismo alcanzó una magnitud de 3,8 y tuvo una profundidad de 147 kilómetros, según la información preliminar divulgada por la entidad.

Los Santos es una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. El SGC mantiene un monitoreo permanente de los movimientos registrados en el territorio colombiano a través de su red de estaciones.

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La atención continúa puesta sobre Chocó

El nuevo movimiento registrado en Carmen del Darién cobra especial relevancia por producirse apenas días después del terremoto que golpeó al país y dejó graves consecuencias en diferentes regiones, especialmente en Chocó.

Los múltiples sismos mantienen en alerta a comunidades que todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia, mientras organismos de socorro y autoridades continúan trabajando en las zonas afectadas.

El Servicio Geológico Colombiano pidió a quienes los hayan sentido realizar el respectivo reporte a través de sus canales oficiales y mantenerse atentos a información proveniente de fuentes autorizadas.